Россия ФНЛ 2018/19 
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Тамбов
Томь
Сочи
Нижний Новгород
Авангард
Чертаново
Шинник
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Ротор
Спартак-2
Мордовия
Луч
Химки
Балтика
Факел
Армавир
Тюмень
Сибирь
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 30 61
2 Томь 30 55
3 Сочи 30 52
4 Нижний Новгород 30 49
5 Авангард 29 47
6 Чертаново 30 46
7 Шинник 30 45
8 СКА-Хабаровск 30 45
9 Краснодар-2 29 44
10 Ротор 30 42
11 Спартак-2 30 38
12 Мордовия 30 38
13 Луч 30 38
14 Химки 30 36
15 Балтика 30 35
16 Факел 30 33
17 Армавир 30 30
18 Тюмень 30 28
19 Сибирь 30 25
20 Зенит-2 30 16
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Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал ничью с "Сибирью" (2:2) в рамках матча ФНЛ.

"По сравнению с прошлым матчем с "Ротором" (0:1) наш состав очень изменился. Например, Мусаев уехал в первую команду. Два игрока (Шамкин и Капленко), выступающие в середине поля, заболели. Вышедшие сегодня футболисты старались показать лучшую игру по мере своих возможностей. Конечно, не без ошибок. В "Зените-2" должны играть воспитанники Академии. Например, сегодня вышел Сергеев и заработал пенальти, это плюс.

Шансы на то, чтобы остаться в лиге, невелики. Но это не означает, что мы не будем выкладываться в каждом матче. Каждый футболист нашей команды будет играть за свое имя, проявлять агрессию и спасать безнадежные матчи. В дальнейшем мы будем развивать игроков обороны", - цитирует Радимова пресс-служба "Зенита".
Теги: Радимов Зенит
Сегодня, 12:02
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#1  foresten  Челябинск (Сегодня, 12:12)
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online
Болеет за:
«Зенит»
ебанный позор, уйди буланов
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
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