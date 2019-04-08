Владислав Радимов: шансы "Зенита-2" на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики, но мы продолжим бороться

Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|30
|61
|2
|Томь
|30
|55
|3
|Сочи
|30
|52
|4
|Нижний Новгород
|30
|49
|5
|Авангард
|29
|47
|6
|Чертаново
|30
|46
|7
|Шинник
|30
|45
|8
|СКА-Хабаровск
|30
|45
|9
|Краснодар-2
|29
|44
|10
|Ротор
|30
|42
|11
|Спартак-2
|30
|38
|12
|Мордовия
|30
|38
|13
|Луч
|30
|38
|14
|Химки
|30
|36
|15
|Балтика
|30
|35
|16
|Факел
|30
|33
|17
|Армавир
|30
|30
|18
|Тюмень
|30
|28
|19
|Сибирь
|30
|25
|20
|Зенит-2
|30
|16
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Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал ничью с "Сибирью" (2:2) в рамках матча ФНЛ.
"По сравнению с прошлым матчем с "Ротором" (0:1) наш состав очень изменился. Например, Мусаев уехал в первую команду. Два игрока (Шамкин и Капленко), выступающие в середине поля, заболели. Вышедшие сегодня футболисты старались показать лучшую игру по мере своих возможностей. Конечно, не без ошибок. В "Зените-2" должны играть воспитанники Академии. Например, сегодня вышел Сергеев и заработал пенальти, это плюс.
Шансы на то, чтобы остаться в лиге, невелики. Но это не означает, что мы не будем выкладываться в каждом матче. Каждый футболист нашей команды будет играть за свое имя, проявлять агрессию и спасать безнадежные матчи. В дальнейшем мы будем развивать игроков обороны", - цитирует Радимова пресс-служба "Зенита".
"По сравнению с прошлым матчем с "Ротором" (0:1) наш состав очень изменился. Например, Мусаев уехал в первую команду. Два игрока (Шамкин и Капленко), выступающие в середине поля, заболели. Вышедшие сегодня футболисты старались показать лучшую игру по мере своих возможностей. Конечно, не без ошибок. В "Зените-2" должны играть воспитанники Академии. Например, сегодня вышел Сергеев и заработал пенальти, это плюс.
Шансы на то, чтобы остаться в лиге, невелики. Но это не означает, что мы не будем выкладываться в каждом матче. Каждый футболист нашей команды будет играть за свое имя, проявлять агрессию и спасать безнадежные матчи. В дальнейшем мы будем развивать игроков обороны", - цитирует Радимова пресс-служба "Зенита".
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