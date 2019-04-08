Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|30
|61
|2
|Томь
|30
|55
|3
|Сочи
|30
|52
|4
|Нижний Новгород
|30
|49
|5
|Авангард
|29
|47
|6
|Чертаново
|30
|46
|7
|Шинник
|30
|45
|8
|СКА-Хабаровск
|30
|45
|9
|Краснодар-2
|29
|44
|10
|Ротор
|30
|42
|11
|Спартак-2
|30
|38
|12
|Мордовия
|30
|38
|13
|Луч
|30
|38
|14
|Химки
|30
|36
|15
|Балтика
|30
|35
|16
|Факел
|30
|33
|17
|Армавир
|30
|30
|18
|Тюмень
|30
|28
|19
|Сибирь
|30
|25
|20
|Зенит-2
|30
|16
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Павел Могилевский: атмосфера на матчах "Ротора" супер
Старший тренер "Ротора" Павел Могилевский прокомментировал высокую посещаемость на домашних матчах команды.
- "Ротор" - лидер по посещаемости в ФНЛ: на "Балтику" пришло почти 26 тысяч. И давление на тренера в Волгограде, наверное, как нигде большое.
- Атмосфера на матчах "Ротора" супер! Мы гордимся, что у нас такая посещаемость. Но я и ребятам даю посыл, что это на них не должно давить. Наоборот должно помогать. Видел очень много тренеров, говоривших: "Это последняя игра, последний шанс". Это неправильно. Всегда есть и второй шанс. Надо просто играть в футбол и стараться приносить радость болельщикам. Энергетика же передается. Сказал команде перед матчем с "Балтикой": "Если хорошо сыграете, то в следующий раз придет еще больше!".
Sportbox
- "Ротор" - лидер по посещаемости в ФНЛ: на "Балтику" пришло почти 26 тысяч. И давление на тренера в Волгограде, наверное, как нигде большое.
- Атмосфера на матчах "Ротора" супер! Мы гордимся, что у нас такая посещаемость. Но я и ребятам даю посыл, что это на них не должно давить. Наоборот должно помогать. Видел очень много тренеров, говоривших: "Это последняя игра, последний шанс". Это неправильно. Всегда есть и второй шанс. Надо просто играть в футбол и стараться приносить радость болельщикам. Энергетика же передается. Сказал команде перед матчем с "Балтикой": "Если хорошо сыграете, то в следующий раз придет еще больше!".
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