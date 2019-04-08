Россия ФНЛ 2018/19 
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Тамбов
Томь
Сочи
Нижний Новгород
Авангард
Чертаново
Шинник
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Ротор
Спартак-2
Мордовия
Луч
Химки
Балтика
Факел
Армавир
Тюмень
Сибирь
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 30 61
2 Томь 30 55
3 Сочи 30 52
4 Нижний Новгород 30 49
5 Авангард 29 47
6 Чертаново 30 46
7 Шинник 30 45
8 СКА-Хабаровск 30 45
9 Краснодар-2 29 44
10 Ротор 30 42
11 Спартак-2 30 38
12 Мордовия 30 38
13 Луч 30 38
14 Химки 30 36
15 Балтика 30 35
16 Факел 30 33
17 Армавир 30 30
18 Тюмень 30 28
19 Сибирь 30 25
20 Зенит-2 30 16
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Павел Могилевский: атмосфера на матчах "Ротора" супер

Старший тренер "Ротора" Павел Могилевский прокомментировал высокую посещаемость на домашних матчах команды.

- "Ротор" - лидер по посещаемости в ФНЛ: на "Балтику" пришло почти 26 тысяч. И давление на тренера в Волгограде, наверное, как нигде большое.

- Атмосфера на матчах "Ротора" супер! Мы гордимся, что у нас такая посещаемость. Но я и ребятам даю посыл, что это на них не должно давить. Наоборот должно помогать. Видел очень много тренеров, говоривших: "Это последняя игра, последний шанс". Это неправильно. Всегда есть и второй шанс. Надо просто играть в футбол и стараться приносить радость болельщикам. Энергетика же передается. Сказал команде перед матчем с "Балтикой": "Если хорошо сыграете, то в следующий раз придет еще больше!".

Sportbox
Теги: Ротор
Сегодня, 16:12
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