Павел Могилевский: атмосфера на матчах "Ротора" супер

Старший тренер "Ротора" Павел Могилевский прокомментировал высокую посещаемость на домашних матчах команды.- Атмосфера на матчах "Ротора" супер! Мы гордимся, что у нас такая посещаемость. Но я и ребятам даю посыл, что это на них не должно давить. Наоборот должно помогать. Видел очень много тренеров, говоривших: "Это последняя игра, последний шанс". Это неправильно. Всегда есть и второй шанс. Надо просто играть в футбол и стараться приносить радость болельщикам. Энергетика же передается. Сказал команде перед матчем с "Балтикой": "Если хорошо сыграете, то в следующий раз придет еще больше!".