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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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В Смоленске задержан директор "Днепра"

В понедельник в Смоленске был задержан директор "Днепра" Николай Ермаков.

Его обвиняют в совершении преступления по статье 145.1 часть 2 УК РФ ("полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы"). На его имущество был наложен арест на сумму около миллиона рублей.

4 апреля тренерский штаб, футболисты и персонал команды побывали на приеме у и.о. руководителя регионального СУ СК Анатолия Уханова и сообщили, что перед ними до сих пор не погасили долги по зарплате.

Следователи установили, что размер задолженности по ситуации на октябрь 2018 года составил около 5,5 миллиона рублей. Заработную плату не выплачивали более 70 работникам футбольного клуба.

В ноябре СК РФ возбудил уголовное дело против Ермакова, изначально он остался на свободе под подписку о невыезде, сегодня мера пресечения была изменена.

rabochy-put.ru
Сегодня, 17:28
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