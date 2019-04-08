Россия РПЛ 2018/19
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"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, преодолевшая отметку в 100 голов в этом сезоне (1)
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Кевин Де Брюйне - о новом стадионе "Тоттенхэма": это нечто особенное? У всех есть стадион и болельщики
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Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"
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В Смоленске задержан директор "Днепра"
В понедельник в Смоленске был задержан директор "Днепра" Николай Ермаков.
Его обвиняют в совершении преступления по статье 145.1 часть 2 УК РФ ("полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы"). На его имущество был наложен арест на сумму около миллиона рублей.
4 апреля тренерский штаб, футболисты и персонал команды побывали на приеме у и.о. руководителя регионального СУ СК Анатолия Уханова и сообщили, что перед ними до сих пор не погасили долги по зарплате.
Следователи установили, что размер задолженности по ситуации на октябрь 2018 года составил около 5,5 миллиона рублей. Заработную плату не выплачивали более 70 работникам футбольного клуба.
В ноябре СК РФ возбудил уголовное дело против Ермакова, изначально он остался на свободе под подписку о невыезде, сегодня мера пресечения была изменена.
rabochy-put.ru
Его обвиняют в совершении преступления по статье 145.1 часть 2 УК РФ ("полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы"). На его имущество был наложен арест на сумму около миллиона рублей.
4 апреля тренерский штаб, футболисты и персонал команды побывали на приеме у и.о. руководителя регионального СУ СК Анатолия Уханова и сообщили, что перед ними до сих пор не погасили долги по зарплате.
Следователи установили, что размер задолженности по ситуации на октябрь 2018 года составил около 5,5 миллиона рублей. Заработную плату не выплачивали более 70 работникам футбольного клуба.
В ноябре СК РФ возбудил уголовное дело против Ермакова, изначально он остался на свободе под подписку о невыезде, сегодня мера пресечения была изменена.
rabochy-put.ru
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