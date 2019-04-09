Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
Тамбов
Томь
Сочи
Нижний Новгород
Авангард
Чертаново
Шинник
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Ротор
Спартак-2
Мордовия
Луч
Химки
Балтика
Факел
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 30 61
2 Томь 30 55
3 Сочи 30 52
4 Нижний Новгород 30 49
5 Авангард 29 47
6 Чертаново 30 46
7 Шинник 30 45
8 СКА-Хабаровск 30 45
9 Краснодар-2 29 44
10 Ротор 30 42
11 Спартак-2 30 38
12 Мордовия 30 38
13 Луч 30 38
14 Химки 30 36
15 Балтика 30 35
16 Факел 30 33
17 Армавир 30 30
18 Сибирь 30 25
19 Тюмень 30 22(-6)
20 Зенит-2 30 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Источник: Игорь Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера "Химок"

Руководство "Химок" отправило в отставку главного тренера команды Игоря Шалимова, утверждает "Матч ТВ".

Официально об отставке будет объявлено в ближайшее время. Футболистам уже сообщили об этом решении.

Специалист работал в клубе с лета 2018 года. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице ФНЛ.
Теги: Шалимов Химки
Сегодня, 15:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 17:05)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Опа, а говорили ЛЕГЕНДА...
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама