Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|30
|61
|2
|Томь
|30
|55
|3
|Сочи
|30
|52
|4
|Нижний Новгород
|30
|49
|5
|Авангард
|29
|47
|6
|Чертаново
|30
|46
|7
|Шинник
|30
|45
|8
|СКА-Хабаровск
|30
|45
|9
|Краснодар-2
|29
|44
|10
|Ротор
|30
|42
|11
|Спартак-2
|30
|38
|12
|Мордовия
|30
|38
|13
|Луч
|30
|38
|14
|Химки
|30
|36
|15
|Балтика
|30
|35
|16
|Факел
|30
|33
|17
|Армавир
|30
|30
|18
|Сибирь
|30
|25
|19
|Тюмень
|30
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|30
|16
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Александр Тарханов может возглавить "Химки"
Известный российский наставник Александр Тарханов является кандидатом на пост главного тренера "Химок".
Напомним, что сегодня, 9 апреля, "Химки" расстались с Игорем Шалимовым, который тренировал команду с лета прошлого года.
После 30 туров "Химки", набрав 36 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице Футбольной Национальной Лиги.
"Чемпионат.сом"
Напомним, что сегодня, 9 апреля, "Химки" расстались с Игорем Шалимовым, который тренировал команду с лета прошлого года.
После 30 туров "Химки", набрав 36 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице Футбольной Национальной Лиги.
"Чемпионат.сом"
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