Александр Тарханов может возглавить "Химки"

Известный российский наставник Александр Тарханов является кандидатом на пост главного тренера "Химок".Напомним, что сегодня, 9 апреля, "Химки" расстались с Игорем Шалимовым, который тренировал команду с лета прошлого года.После 30 туров "Химки", набрав 36 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице Футбольной Национальной Лиги.