Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
Тамбов
Томь
Сочи
Нижний Новгород
Авангард
Чертаново
Шинник
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Ротор
Спартак-2
Мордовия
Луч
Химки
Балтика
Факел
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 30 61
2 Томь 30 55
3 Сочи 30 52
4 Нижний Новгород 30 49
5 Авангард 29 47
6 Чертаново 30 46
7 Шинник 30 45
8 СКА-Хабаровск 30 45
9 Краснодар-2 29 44
10 Ротор 30 42
11 Спартак-2 30 38
12 Мордовия 30 38
13 Луч 30 38
14 Химки 30 36
15 Балтика 30 35
16 Факел 30 33
17 Армавир 30 30
18 Сибирь 30 25
19 Тюмень 30 22(-6)
20 Зенит-2 30 16
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Александр Тарханов может возглавить "Химки"

Известный российский наставник Александр Тарханов является кандидатом на пост главного тренера "Химок".

Напомним, что сегодня, 9 апреля, "Химки" расстались с Игорем Шалимовым, который тренировал команду с лета прошлого года.

После 30 туров "Химки", набрав 36 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице Футбольной Национальной Лиги.

"Чемпионат.сом"
Теги: Тарханов Химки
Сегодня, 18:28
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