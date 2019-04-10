Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|30
|61
|2
|Томь
|30
|55
|3
|Сочи
|30
|52
|4
|Нижний Новгород
|30
|49
|5
|Авангард
|29
|47
|6
|Чертаново
|30
|46
|7
|Шинник
|30
|45
|8
|СКА-Хабаровск
|30
|45
|9
|Краснодар-2
|29
|44
|10
|Ротор
|30
|42
|11
|Спартак-2
|30
|38
|12
|Мордовия
|30
|38
|13
|Луч
|30
|38
|14
|Химки
|30
|36
|15
|Балтика
|30
|35
|16
|Факел
|30
|33
|17
|Армавир
|30
|30
|18
|Сибирь
|30
|25
|19
|Тюмень
|30
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|30
|16
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:46
Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит
Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит
09:48
Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Вчера, 23:54
"Ливерпуль" одержал победу над "Порту"
"Ливерпуль" одержал победу над "Порту"
Вчера, 22:42
Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда (4)
Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда (4)
Андрей Талалаев возглавил "Химки"
Новым главным тренером "Химок" назначен Андрей Талалаев, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
На этом посту 46-летний специалист сменил Игоря Шалимова, уволенного накануне.
"Химки" идут на 14-м месте в первенстве Олимп-ФНЛ после 30 туров.
На этом посту 46-летний специалист сменил Игоря Шалимова, уволенного накануне.
"Химки" идут на 14-м месте в первенстве Олимп-ФНЛ после 30 туров.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.