Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|30
|61
|2
|Томь
|30
|55
|3
|Сочи
|30
|52
|4
|Нижний Новгород
|30
|49
|5
|Авангард
|29
|47
|6
|Чертаново
|30
|46
|7
|Шинник
|30
|45
|8
|СКА-Хабаровск
|30
|45
|9
|Краснодар-2
|29
|44
|10
|Ротор
|30
|42
|11
|Спартак-2
|30
|38
|12
|Мордовия
|30
|38
|13
|Луч
|30
|38
|14
|Химки
|30
|36
|15
|Балтика
|30
|35
|16
|Факел
|30
|33
|17
|Армавир
|30
|30
|18
|Сибирь
|30
|25
|19
|Тюмень
|30
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|30
|16
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Талалаев вернулся в ФНЛ. Анонс 31-го тура ФНЛ
В субботу пройдет 31-й тур ФНЛ. Rusfootball.info представляет главные матчи игрового дня.
Чемпионат.com
Камбэк Талалаева
Андрей Талалаев был главным действующим лицом в ФНЛ в последние годы. Выступал на грани ПФЛ с «Волгой» и отстроил «Тамбов», которому не хватило самую малость в стыковых играх с «Амкаром». Летом Талалаев отправился в Армению. Далеко в еврокубках пробиться не получилось. Зимой был дисквалифицирован за высказывания в адрес арбитра до конца сезона. А уже на этой неделе ушел в отставку по семейным обстоятельствам. Без работы долго сидеть не пришлось. Игорь Шалимов не справился с «Химками». Команда с качественным подбором игроков находится недалеко от зоны вылета. Исправлять положение предстоит новому тренеру уже в игре с «Армавиром», которому сейчас проигрывать нельзя ни в коем случае.
«Луч» под угрозой
Чуть больше месяца до развязки в ФНЛ. Неожиданно в гонку за выживание впервые за несколько сезонов ворвался дисциплинарный комитет из-за задержек зарплаты и премиальных. Первым пострадала «Тюмень», у которой и без этого было незавидное турнирное положение. А штраф в 6 очков ее только усугубил. Теперь под санкции может попасть «Луч». Около миллиона «Луч» должен игрокам. Снятие очков может повлиять на гонку за выживание. Рустем Хузин создал организованный коллектив, который выдает скучный, но эффективный футбол. Однако сейчас результаты плачевные, а в таком положении придется думать наперед и начинать стоит с игры против «Сибири».
Матч тура
В субботу пройдет две интересные встречи из верхней половины таблицы. «Тамбову» календарь подогнал в соперники сразу двух конкурентов за неделю. В прошлое воскресенье тамбовчане увезли ничью из «Томска», и не позволили сибирякам сократить отставание. «Сочи» в то же время потерял очки с «Тюменью» и не подобрался к томичам. Теперь южане отправляются на выезд к лидеру первенства. Здесь будет самый сложный матч для подопечных Точилина этой весной.
Новый дом «Чертаново
Еще одна многообещающая вывеска 31-го тура – это встреча «Чертаново» и «Томи». Москивичи будут теперь проводить домашние матчи в Спортивном городке «Лужники». Раннее матчи проходили в Домодедово. Возможно, новая арена принесет удачу молодым игрокам. В 2019 году пока не было домашних побед. Все исправить можно уже в субботу с томичами, которые в гостях имеют проблемы, особенно в последнее время.
«Ротор» рвется в стыки
Нижний Новгород вовремя пришел в себя, одержал три победы и вырвался на четвертую строчку лиги. Но после довольно проходных соперников пришла очередь волгоградского «Ротора». Гости не пропускали еще в 2019 году. В Волгограде уже собираются замахнуться на стыковые игры. Для этого нужно начать как раз с прямых конкурентов – а именно с Нижнего.
31-й тур ФНЛ
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