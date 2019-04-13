Гол Базелюка на 94-й минуте принес "СКА-Хабаровску" победу над "Спартаком-2"

Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|30
|61
|2
|Томь
|30
|55
|3
|Сочи
|30
|52
|4
|Нижний Новгород
|30
|49
|5
|Авангард
|29
|47
|6
|Чертаново
|30
|46
|7
|Шинник
|30
|45
|8
|СКА-Хабаровск
|30
|45
|9
|Краснодар-2
|29
|44
|10
|Ротор
|30
|42
|11
|Спартак-2
|30
|38
|12
|Мордовия
|30
|38
|13
|Луч
|30
|38
|14
|Химки
|30
|36
|15
|Балтика
|30
|35
|16
|Факел
|30
|33
|17
|Армавир
|30
|30
|18
|Сибирь
|30
|25
|19
|Тюмень
|30
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|30
|16
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Олимп – ФНЛ
31-й тур
"СКА-Хабаровск" – "Спартак-2" (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: Базелюк, 90+4.
Нереализованный пенальти: Руденко, 14 (вратарь)
"СКА-Хабаровск": Генералов, Приндета (Буйволов, 66), Суслов, Хомуха, Квеквескири, Алейник, Кабутов, Никифоров, Казанков (Радченко, 73), Камеш (Базелюк, 46), Булия.
"Спартак-2": Шитов, Гапонов, Мамин, Маслов, Воропаев, Фольмер (Васильев, 75), Бакаев, Бакалюк, Полубояринов (Лопатин, 81), Руденко, Нимели.
Предупреждения: Казанков, 11. Нимели, 28. Суслов, 48. Воропаев, 51. Алейник, 54. Кабутов, 81.
Олимп – ФНЛ
31-й тур
"СКА-Хабаровск" – "Спартак-2" (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: Базелюк, 90+4.
Нереализованный пенальти: Руденко, 14 (вратарь)
"СКА-Хабаровск": Генералов, Приндета (Буйволов, 66), Суслов, Хомуха, Квеквескири, Алейник, Кабутов, Никифоров, Казанков (Радченко, 73), Камеш (Базелюк, 46), Булия.
"Спартак-2": Шитов, Гапонов, Мамин, Маслов, Воропаев, Фольмер (Васильев, 75), Бакаев, Бакалюк, Полубояринов (Лопатин, 81), Руденко, Нимели.
Предупреждения: Казанков, 11. Нимели, 28. Суслов, 48. Воропаев, 51. Алейник, 54. Кабутов, 81.
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