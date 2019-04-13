Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
Тамбов
Томь
Сочи
Нижний Новгород
Авангард
Чертаново
Шинник
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Ротор
Спартак-2
Мордовия
Луч
Химки
Балтика
Факел
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 30 61
2 Томь 30 55
3 Сочи 30 52
4 Нижний Новгород 30 49
5 Авангард 29 47
6 Чертаново 30 46
7 Шинник 30 45
8 СКА-Хабаровск 30 45
9 Краснодар-2 29 44
10 Ротор 30 42
11 Спартак-2 30 38
12 Мордовия 30 38
13 Луч 30 38
14 Химки 30 36
15 Балтика 30 35
16 Факел 30 33
17 Армавир 30 30
18 Сибирь 30 25
19 Тюмень 30 22(-6)
20 Зенит-2 30 16
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Гол Базелюка на 94-й минуте принес "СКА-Хабаровску" победу над "Спартаком-2"

В игре 31-го тура первенства России в Олимп – ФНЛ "СКА-Хабаровск" дома обыграл "Спартак-2" со счетом 1:0.

Олимп – ФНЛ

31-й тур

"СКА-Хабаровск" – "Спартак-2" (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: Базелюк, 90+4.

Нереализованный пенальти: Руденко, 14 (вратарь)

"СКА-Хабаровск": Генералов, Приндета (Буйволов, 66), Суслов, Хомуха, Квеквескири, Алейник, Кабутов, Никифоров, Казанков (Радченко, 73), Камеш (Базелюк, 46), Булия.

"Спартак-2": Шитов, Гапонов, Мамин, Маслов, Воропаев, Фольмер (Васильев, 75), Бакаев, Бакалюк, Полубояринов (Лопатин, 81), Руденко, Нимели.

Предупреждения: Казанков, 11. Нимели, 28. Суслов, 48. Воропаев, 51. Алейник, 54. Кабутов, 81.
Теги: Спартак-2 СКА-Хабаровск
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#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 12:35)
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Болеет за:
«Шинник»
чтит историю. хоть этот бездарь за других коней положил, но факт что за коней и кому
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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