"Чертаново" и "Томь" разошлись миром

Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|30
|61
|2
|Томь
|31
|56
|3
|Сочи
|30
|52
|4
|Авангард
|30
|50
|5
|Нижний Новгород
|30
|49
|6
|СКА-Хабаровск
|31
|48
|7
|Чертаново
|31
|47
|8
|Шинник
|30
|45
|9
|Краснодар-2
|30
|44
|10
|Ротор
|30
|42
|11
|Луч
|31
|39
|12
|Спартак-2
|31
|38
|13
|Мордовия
|30
|38
|14
|Факел
|31
|36
|15
|Химки
|30
|36
|16
|Балтика
|30
|35
|17
|Армавир
|30
|30
|18
|Сибирь
|31
|26
|19
|Тюмень
|31
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|30
|16
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В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги в Москве "Чертаново" и "Томь" сыграли вничью (1:1).
ФНЛ
31-й тур
Чертаново — Томь — 1:1 (1:1)
Голы: Ставпец, 31 (0:1); Сарвели, 45 (1:1).
Удаление: Калинский, 89 (Томь).
ФНЛ
31-й тур
Чертаново — Томь — 1:1 (1:1)
Голы: Ставпец, 31 (0:1); Сарвели, 45 (1:1).
Удаление: Калинский, 89 (Томь).
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