Россия ФНЛ 2018/19 
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Тамбов
Томь
Сочи
Авангард
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
Чертаново
Шинник
Краснодар-2
Ротор
Луч
Спартак-2
Мордовия
Факел
Химки
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 30 61
2 Томь 31 56
3 Сочи 30 52
4 Авангард 30 50
5 Нижний Новгород 30 49
6 СКА-Хабаровск 31 48
7 Чертаново 31 47
8 Шинник 30 45
9 Краснодар-2 30 44
10 Ротор 30 42
11 Луч 31 39
12 Спартак-2 31 38
13 Мордовия 30 38
14 Факел 31 36
15 Химки 30 36
16 Балтика 30 35
17 Армавир 30 30
18 Сибирь 31 26
19 Тюмень 31 22(-6)
20 Зенит-2 30 16
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"Чертаново" и "Томь" разошлись миром

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги в Москве "Чертаново" и "Томь" сыграли вничью (1:1).

ФНЛ

31-й тур

Чертаново — Томь — 1:1 (1:1)

Голы: Ставпец, 31 (0:1); Сарвели, 45 (1:1).

Удаление: Калинский, 89 (Томь).
Теги: Чертаново Томь
Сегодня, 15:03
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