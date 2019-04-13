"Нижний Новгород" проиграл "Ротору" и упустил шанс войти в зону "стыков"

Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|30
|61
|2
|Томь
|31
|56
|3
|Сочи
|30
|52
|4
|Авангард
|30
|50
|5
|Нижний Новгород
|30
|49
|6
|СКА-Хабаровск
|31
|48
|7
|Чертаново
|31
|47
|8
|Шинник
|30
|45
|9
|Краснодар-2
|30
|44
|10
|Ротор
|30
|42
|11
|Луч
|31
|39
|12
|Спартак-2
|31
|38
|13
|Мордовия
|30
|38
|14
|Факел
|31
|36
|15
|Химки
|30
|36
|16
|Балтика
|30
|35
|17
|Армавир
|30
|30
|18
|Сибирь
|31
|26
|19
|Тюмень
|31
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|30
|16
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"Нижний Новгород" проиграл "Ротору" в домашнем матче 31-го тура Олимп-ФНЛ.
ФНЛ
31 тур
"Нижний Новгород" – "Ротор" 1:3
Гол: Абазов, 14 - Муллин 16, Муллин, 56, Попов, 58
"Нижний Новгород": Анисимов, Гогличидзе, Хрипков, Федорив, Абазов, Скворцов (Воробьев, 46), Палиенко, Аюпов, Игнатович (Игнатович, 61), Сапета (Фомин, 67), Салугин (Делькин, 61)
"Ротор": Лобанцев, Пискунов, Васильев, Макеев, Байрыев, Султонов, Фатуллаев, Попов, Шарипов (Воробьев, 69), Муллин (Коротаев, 80), Саная
Предупреждения: Аюпов, 5, Гогличидзе, 51
ФНЛ
31 тур
"Нижний Новгород" – "Ротор" 1:3
Гол: Абазов, 14 - Муллин 16, Муллин, 56, Попов, 58
"Нижний Новгород": Анисимов, Гогличидзе, Хрипков, Федорив, Абазов, Скворцов (Воробьев, 46), Палиенко, Аюпов, Игнатович (Игнатович, 61), Сапета (Фомин, 67), Салугин (Делькин, 61)
"Ротор": Лобанцев, Пискунов, Васильев, Макеев, Байрыев, Султонов, Фатуллаев, Попов, Шарипов (Воробьев, 69), Муллин (Коротаев, 80), Саная
Предупреждения: Аюпов, 5, Гогличидзе, 51
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