Россия ФНЛ 2018/19 
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Тамбов
Томь
Сочи
Авангард
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
Чертаново
Шинник
Краснодар-2
Ротор
Луч
Спартак-2
Мордовия
Факел
Химки
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 30 61
2 Томь 31 56
3 Сочи 30 52
4 Авангард 30 50
5 Нижний Новгород 30 49
6 СКА-Хабаровск 31 48
7 Чертаново 31 47
8 Шинник 30 45
9 Краснодар-2 30 44
10 Ротор 30 42
11 Луч 31 39
12 Спартак-2 31 38
13 Мордовия 30 38
14 Факел 31 36
15 Химки 30 36
16 Балтика 30 35
17 Армавир 30 30
18 Сибирь 31 26
19 Тюмень 31 22(-6)
20 Зенит-2 30 16
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"Нижний Новгород" проиграл "Ротору" и упустил шанс войти в зону "стыков"

"Нижний Новгород" проиграл "Ротору" в домашнем матче 31-го тура Олимп-ФНЛ.

ФНЛ

31 тур

"Нижний Новгород" – "Ротор" 1:3

Гол: Абазов, 14 - Муллин 16, Муллин, 56, Попов, 58

"Нижний Новгород": Анисимов, Гогличидзе, Хрипков, Федорив, Абазов, Скворцов (Воробьев, 46), Палиенко, Аюпов, Игнатович (Игнатович, 61), Сапета (Фомин, 67), Салугин (Делькин, 61)

"Ротор": Лобанцев, Пискунов, Васильев, Макеев, Байрыев, Султонов, Фатуллаев, Попов, Шарипов (Воробьев, 69), Муллин (Коротаев, 80), Саная

Предупреждения: Аюпов, 5, Гогличидзе, 51
Теги: Нижний Новгород Ротор
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