Новые спортивные и развлекательные объекты появятся возле стадиона "Нижний Новгород"

Новые спортивные и развлекательные площадки появятся предстоящим летом возле стадиона "Нижний Новгород", построенного для чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, посетивший объект вместе с министром спорта РФ Павлом Колобковым."Рядом со стадионом появятся два поля для мини-футбола, зоны для бадминтона, настольных игр, йоги и многое другое", - сказал он, отметив, что новые объекты должны быть открыты уже в июне. По словам Никитина, возле стадиона также планируется организовать летнее спортивно-развлекательное пространство по аналогии с тем, что действовало здесь в течение зимы. Тогда жители и гости города могли побывать на развлекательной площадке с катком "Зимняя сказка". Ее за несколько месяцев работы посетили около 100 тыс. человек, что, по мнению властей, доказало ее востребованность.Никитин напомнил о поручении главы государства, что объекты, построенные для ЧМ-2018, к 2024 году должны быть самодостаточны, служить центрами развития городов, общественной, деловой и культурной жизни. "Исполняя поручение президента, мы разработали бизнес-план операционной деятельности стадиона, первые шаги по его реализации уже сделаны", - сказал губернатор.В частности, речь идет об игре футбольного клуба "Нижний Новгород", который, по словам Никитина, "неплохо выступает в Футбольной национальной лиге". Он заметил, что сейчас команда занимает пятое место в турнирной таблице. "Стремимся к выходу в Российскую премьер-лигу, посещаемость у нас уже хорошая, не раз за прошлый сезон ставили рекорды ФНЛ", - констатировал глава региона.