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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новые спортивные и развлекательные объекты появятся возле стадиона "Нижний Новгород"

Новые спортивные и развлекательные площадки появятся предстоящим летом возле стадиона "Нижний Новгород", построенного для чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, посетивший объект вместе с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

"Рядом со стадионом появятся два поля для мини-футбола, зоны для бадминтона, настольных игр, йоги и многое другое", - сказал он, отметив, что новые объекты должны быть открыты уже в июне. По словам Никитина, возле стадиона также планируется организовать летнее спортивно-развлекательное пространство по аналогии с тем, что действовало здесь в течение зимы. Тогда жители и гости города могли побывать на развлекательной площадке с катком "Зимняя сказка". Ее за несколько месяцев работы посетили около 100 тыс. человек, что, по мнению властей, доказало ее востребованность.

Никитин напомнил о поручении главы государства, что объекты, построенные для ЧМ-2018, к 2024 году должны быть самодостаточны, служить центрами развития городов, общественной, деловой и культурной жизни. "Исполняя поручение президента, мы разработали бизнес-план операционной деятельности стадиона, первые шаги по его реализации уже сделаны", - сказал губернатор.

В частности, речь идет об игре футбольного клуба "Нижний Новгород", который, по словам Никитина, "неплохо выступает в Футбольной национальной лиге". Он заметил, что сейчас команда занимает пятое место в турнирной таблице. "Стремимся к выходу в Российскую премьер-лигу, посещаемость у нас уже хорошая, не раз за прошлый сезон ставили рекорды ФНЛ", - констатировал глава региона.

ТАСС
Сегодня, 21:38
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#1  zloy   (Сегодня, 21:50)
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online
Болеет за:
«Барселона»
картоху или тюльпаны посади, пистун
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
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