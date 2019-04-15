Профессиональная футбольная лига обновила логотип и сайт (фото)

Профессиональная футбольная лига России (ПФЛ) провела ребрендинг.Новый логотип организации выполнен в цветах российского флага. Старый был зеленого цвета.Кроме того, ПФЛ адаптировала новую версию сайта к просмотрам с мобильных устройств, ранее такой опции не было.