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Динамо
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Анжи
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Профессиональная футбольная лига обновила логотип и сайт (фото)

Профессиональная футбольная лига России (ПФЛ) провела ребрендинг.

Новый логотип организации выполнен в цветах российского флага. Старый был зеленого цвета.

Профессиональная футбольная лига обновила логотип и сайт (фото)


Кроме того, ПФЛ адаптировала новую версию сайта к просмотрам с мобильных устройств, ранее такой опции не было.

ПФЛ
Сегодня, 15:15
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#2  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 15:44)
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online
Болеет за:
«Кубань»
Лого рисовал второклассник, не иначе.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 15:22)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
ага.помню я один такой ребрендинг. когда выделили нереальную сумму компании артемия лебедева. и все, что они сделали - добавили синий кружочек вокруг знака метро. обычно для такого это делают. где трансферы-распилы. а где "ребрендинг"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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