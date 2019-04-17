Форвард хоккейного "Ак Барса" стал игроком футбольного "КАМАЗА"

Историческое событие!



ФК «КАМАЗ» и @hcakbars достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев.



В пятницу игрок присоединится к своей новой команде и будет готовиться к матчу 20 тура ПФЛ.



Артём, добро пожаловать в футбол!#фккамаз #хкакбарс pic.twitter.com/ikg5X7rcFC — FC KAMAZ (@fckamaz) April 17, 2019

Нападающий хоккейного "Ак Барса" Артем Лукоянов перешел в футбольный клуб "КАМАЗ"."В пятницу игрок присоединится к своей новой команде и будет готовиться к матчу 20 тура ПФЛ. Артем, добро пожаловать в футбол!" — говорится в заявлении футбольного клуба.Лукоянов в минувшем сезоне принял участие в 62 матчах регулярного сезона КХЛ в составе "Ак Барса" и набрал 24 (13+11) очка.