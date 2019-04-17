Россия ФНЛ 2018/19 
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Тамбов
Томь
Сочи
Авангард
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
Чертаново
Шинник
Ротор
Краснодар-2
Химки
Мордовия
Луч
Спартак-2
Факел
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 31 61
2 Томь 31 56
3 Сочи 31 55
4 Авангард 30 50
5 Нижний Новгород 31 49
6 СКА-Хабаровск 31 48
7 Чертаново 31 47
8 Шинник 31 46
9 Ротор 31 45
10 Краснодар-2 30 44
11 Химки 31 39
12 Мордовия 31 39
13 Луч 31 39
14 Спартак-2 31 38
15 Факел 31 36
16 Балтика 31 35
17 Армавир 31 30
18 Сибирь 31 26
19 Тюмень 31 22(-6)
20 Зенит-2 31 19
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Новости партнеров

Форвард хоккейного "Ак Барса" стал игроком футбольного "КАМАЗА"

Нападающий хоккейного "Ак Барса" Артем Лукоянов перешел в футбольный клуб "КАМАЗ".

"В пятницу игрок присоединится к своей новой команде и будет готовиться к матчу 20 тура ПФЛ. Артем, добро пожаловать в футбол!" — говорится в заявлении футбольного клуба.



Лукоянов в минувшем сезоне принял участие в 62 матчах регулярного сезона КХЛ в составе "Ак Барса" и набрал 24 (13+11) очка.
Теги: КАМАЗ
Сегодня, 13:14
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#2  ljubljana  Over here (Сегодня, 14:06)
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online

Цитата: Skald
WTF?!

а почему бы и нет?если контракт с барсами не запрещает, то может в свой отпуск спокойно поиграть в пфл до лета
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#1  Skald  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:32)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
WTF?!
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
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