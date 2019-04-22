Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|32
|62
|2
|Сочи
|32
|58
|3
|Томь
|32
|57
|4
|Нижний Новгород
|32
|52
|5
|Авангард
|31
|51
|6
|СКА-Хабаровск
|32
|51
|7
|Шинник
|32
|49
|8
|Чертаново
|32
|47
|9
|Ротор
|32
|45
|10
|Краснодар-2
|31
|44
|11
|Химки
|32
|42
|12
|Спартак-2
|32
|41
|13
|Луч
|32
|40
|14
|Мордовия
|32
|39
|15
|Факел
|32
|36
|16
|Балтика
|31
|35
|17
|Армавир
|32
|33
|18
|Сибирь
|31
|26
|19
|Тюмень
|32
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|32
|19
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"Матч ТВ": Григорян в среду возглавит "Тамбов"
Руководство "Тамбова" решило уволить главного тренера Мурата Искакова, передает "Матч ТВ".
Сообщается, что команду возглавит Александр Григорян, бывший наставник "Луча", "СКА-Хабаровска" и "Анжи".
В воскресенье после игры "Тамбова" с "Торпедо" (4:0) с Григоряном были проведены переговоры. В последнее время 52-летний специалист возглавлял женскую команду ЦСКА.
Сообщается, что команду возглавит Александр Григорян, бывший наставник "Луча", "СКА-Хабаровска" и "Анжи".
В воскресенье после игры "Тамбова" с "Торпедо" (4:0) с Григоряном были проведены переговоры. В последнее время 52-летний специалист возглавлял женскую команду ЦСКА.
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