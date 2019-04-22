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Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 32 62
2 Сочи 32 58
3 Томь 32 57
4 Нижний Новгород 32 52
5 Авангард 31 51
6 СКА-Хабаровск 32 51
7 Шинник 32 49
8 Чертаново 32 47
9 Ротор 32 45
10 Краснодар-2 31 44
11 Химки 32 42
12 Спартак-2 32 41
13 Луч 32 40
14 Мордовия 32 39
15 Факел 32 36
16 Балтика 31 35
17 Армавир 32 33
18 Сибирь 31 26
19 Тюмень 32 22(-6)
20 Зенит-2 32 19
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"Матч ТВ": Григорян в среду возглавит "Тамбов"

Руководство "Тамбова" решило уволить главного тренера Мурата Искакова, передает "Матч ТВ".

Сообщается, что команду возглавит Александр Григорян, бывший наставник "Луча", "СКА-Хабаровска" и "Анжи".

В воскресенье после игры "Тамбова" с "Торпедо" (4:0) с Григоряном были проведены переговоры. В последнее время 52-летний специалист возглавлял женскую команду ЦСКА.
Теги: Григорян Тамбов
Сегодня, 15:53
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(1)
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:17)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Клоунада какая-то... Тамбов не готов играть в РПЛ. Ну, это ясно. Но зачем так-то? Наняли более дешевого тренера для след. сезона?


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 16:14)
  • 0
  •  (0)
online

сейчас бы уволить тренера идущего на первом месте...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  sergey3709   (Сегодня, 15:58)
  • +1
  •  (1)

А вроде на первом месте идут...
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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