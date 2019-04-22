Россия ФНЛ 2018/19 
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Тамбов
Сочи
Томь
Нижний Новгород
Авангард
СКА-Хабаровск
Шинник
Чертаново
Ротор
Краснодар-2
Химки
Спартак-2
Луч
Мордовия
Факел
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 32 62
2 Сочи 32 58
3 Томь 32 57
4 Нижний Новгород 32 52
5 Авангард 31 51
6 СКА-Хабаровск 32 51
7 Шинник 32 49
8 Чертаново 32 47
9 Ротор 32 45
10 Краснодар-2 31 44
11 Химки 32 42
12 Спартак-2 32 41
13 Луч 32 40
14 Мордовия 32 39
15 Факел 32 36
16 Балтика 32 36
17 Армавир 32 33
18 Сибирь 32 27
19 Тюмень 32 22(-6)
20 Зенит-2 32 19
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Спортивный директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков опроверг данные, в соответствии с которыми Марат Искаков был уволен с поста главного тренера команды из-за подозрения в организации договорных игр. Об этом в понедельник появились сообщения в соцсети Телеграм.

– "Тамбов" сейчас на первом месте в ФНЛ, но в последнее время команда переживает спад. Последние три тура провалены, нужно было что-то менять, – сказал Худяков. – Впереди шесть очень важных встреч, соперники нас уже почти догнали: "Сочи" отстает на 4 очка, "Томь" – на 5. Что касается Искакова и Тимура Шипшева, покинувшего клуб вместе с главным тренером, то вопросов к специалистам нет, просто пришло время, когда что-то надо менять. Отмечу, что мы расстались с Муратом и Тимуром без каких-либо проблем, хочу выразить им поддержку. Эти люди много сделали для "Тамбова" и уходят не в статусе проигравших. Они ведь оставили коллектив в статусе лидера первенства.

– Почему выбор пал именно на Александра Григоряна?

– Григорян длительное время проработал на "Матч ТВ" в качестве эксперта и прекрасно знает все команды. К тому же, у него есть опыт работы тренером в премьер-лиге. Для нас это важно, мы утвердили кандидатуру именно с прицелом на повышение по итогам сезона.

– Искакова в соцсетях заподозорили в сдаче матчей, и, якобы, он покинул клуб именно из-за этого. Действительно ли все так?

– Чушь какая-то. Чтобы Искаков сдавал матчи? В первый раз такое слышу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Тамбов
Вчера, 23:17
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#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:21)
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  •  (2)

– Почему выбор пал именно на Александра Григоряна?

– Григорян длительное время проработал на "Матч ТВ" в качестве эксперта и прекрасно знает все команды.
laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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