Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|32
|62
|2
|Сочи
|32
|58
|3
|Томь
|32
|57
|4
|Нижний Новгород
|32
|52
|5
|Авангард
|31
|51
|6
|СКА-Хабаровск
|32
|51
|7
|Шинник
|32
|49
|8
|Чертаново
|32
|47
|9
|Ротор
|32
|45
|10
|Краснодар-2
|31
|44
|11
|Химки
|32
|42
|12
|Спартак-2
|32
|41
|13
|Луч
|32
|40
|14
|Мордовия
|32
|39
|15
|Факел
|32
|36
|16
|Балтика
|32
|36
|17
|Армавир
|32
|33
|18
|Сибирь
|32
|27
|19
|Тюмень
|32
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|32
|19
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Спортивный директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков опроверг данные, в соответствии с которыми Марат Искаков был уволен с поста главного тренера команды из-за подозрения в организации договорных игр. Об этом в понедельник появились сообщения в соцсети Телеграм.
– "Тамбов" сейчас на первом месте в ФНЛ, но в последнее время команда переживает спад. Последние три тура провалены, нужно было что-то менять, – сказал Худяков. – Впереди шесть очень важных встреч, соперники нас уже почти догнали: "Сочи" отстает на 4 очка, "Томь" – на 5. Что касается Искакова и Тимура Шипшева, покинувшего клуб вместе с главным тренером, то вопросов к специалистам нет, просто пришло время, когда что-то надо менять. Отмечу, что мы расстались с Муратом и Тимуром без каких-либо проблем, хочу выразить им поддержку. Эти люди много сделали для "Тамбова" и уходят не в статусе проигравших. Они ведь оставили коллектив в статусе лидера первенства.
– Почему выбор пал именно на Александра Григоряна?
– Григорян длительное время проработал на "Матч ТВ" в качестве эксперта и прекрасно знает все команды. К тому же, у него есть опыт работы тренером в премьер-лиге. Для нас это важно, мы утвердили кандидатуру именно с прицелом на повышение по итогам сезона.
– Искакова в соцсетях заподозорили в сдаче матчей, и, якобы, он покинул клуб именно из-за этого. Действительно ли все так?
– Чушь какая-то. Чтобы Искаков сдавал матчи? В первый раз такое слышу.
"Спорт-Экспресс"
– "Тамбов" сейчас на первом месте в ФНЛ, но в последнее время команда переживает спад. Последние три тура провалены, нужно было что-то менять, – сказал Худяков. – Впереди шесть очень важных встреч, соперники нас уже почти догнали: "Сочи" отстает на 4 очка, "Томь" – на 5. Что касается Искакова и Тимура Шипшева, покинувшего клуб вместе с главным тренером, то вопросов к специалистам нет, просто пришло время, когда что-то надо менять. Отмечу, что мы расстались с Муратом и Тимуром без каких-либо проблем, хочу выразить им поддержку. Эти люди много сделали для "Тамбова" и уходят не в статусе проигравших. Они ведь оставили коллектив в статусе лидера первенства.
– Почему выбор пал именно на Александра Григоряна?
– Григорян длительное время проработал на "Матч ТВ" в качестве эксперта и прекрасно знает все команды. К тому же, у него есть опыт работы тренером в премьер-лиге. Для нас это важно, мы утвердили кандидатуру именно с прицелом на повышение по итогам сезона.
– Искакова в соцсетях заподозорили в сдаче матчей, и, якобы, он покинул клуб именно из-за этого. Действительно ли все так?
– Чушь какая-то. Чтобы Искаков сдавал матчи? В первый раз такое слышу.
"Спорт-Экспресс"
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