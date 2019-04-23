"Зенит-2" не будет расформирован

"Зенит-2" продолжит существование даже в случае вылета из ФНЛ. По этому поводу было принято принципиальное решение.С высокой долей вероятности, главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов продолжит работу с командой. По окончании сезона будет поднят вопрос о привлечении иностранных специалистов в тренерский штаб дубля."Зенит-2" существует с 2013 года. Сине-бело-голубые занимают последнее место в таблице ФНЛ.