Россия ФНЛ 2018/19 
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Тамбов
Сочи
Томь
Нижний Новгород
Авангард
СКА-Хабаровск
Шинник
Чертаново
Ротор
Краснодар-2
Химки
Спартак-2
Луч
Мордовия
Факел
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 32 62
2 Сочи 32 58
3 Томь 32 57
4 Нижний Новгород 32 52
5 Авангард 31 51
6 СКА-Хабаровск 32 51
7 Шинник 32 49
8 Чертаново 32 47
9 Ротор 32 45
10 Краснодар-2 31 44
11 Химки 32 42
12 Спартак-2 32 41
13 Луч 32 40
14 Мордовия 32 39
15 Факел 32 36
16 Балтика 32 36
17 Армавир 32 33
18 Сибирь 32 27
19 Тюмень 32 22(-6)
20 Зенит-2 32 19
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Новости партнеров

"Зенит-2" не будет расформирован

"Зенит-2" продолжит существование даже в случае вылета из ФНЛ. По этому поводу было принято принципиальное решение.

С высокой долей вероятности, главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов продолжит работу с командой. По окончании сезона будет поднят вопрос о привлечении иностранных специалистов в тренерский штаб дубля.

"Зенит-2" существует с 2013 года. Сине-бело-голубые занимают последнее место в таблице ФНЛ.

"Невские новости"
Теги: Зенит-2
Сегодня, 19:07
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3
(0)
#3  stepanmlc   (Сегодня, 20:00)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GPS
Да мы помним, как они в прошлом году уже "вылетали"

Еще помним, как они "пробились" в ФНЛ smirk


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#2  GPS   (Сегодня, 19:41)
  • -3
  •  (3)

Да мы помним, как они в прошлом году уже "вылетали"... laughing


--------------------
#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#1  Фрэнк Дьюкс   (Сегодня, 19:11)
  • -5
  •  (9)

"Газпром" просто создаст для "Зенита-2" свою лигу: ФНЛ-2 smile
Регистрация: 22.04.2019 [жалоба]
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