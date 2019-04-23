Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|32
|62
|2
|Сочи
|32
|58
|3
|Томь
|32
|57
|4
|Нижний Новгород
|32
|52
|5
|Авангард
|31
|51
|6
|СКА-Хабаровск
|32
|51
|7
|Шинник
|32
|49
|8
|Чертаново
|32
|47
|9
|Ротор
|32
|45
|10
|Краснодар-2
|31
|44
|11
|Химки
|32
|42
|12
|Спартак-2
|32
|41
|13
|Луч
|32
|40
|14
|Мордовия
|32
|39
|15
|Факел
|32
|36
|16
|Балтика
|32
|36
|17
|Армавир
|32
|33
|18
|Сибирь
|32
|27
|19
|Тюмень
|32
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|32
|19
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"Зенит-2" не будет расформирован
"Зенит-2" продолжит существование даже в случае вылета из ФНЛ. По этому поводу было принято принципиальное решение.
С высокой долей вероятности, главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов продолжит работу с командой. По окончании сезона будет поднят вопрос о привлечении иностранных специалистов в тренерский штаб дубля.
"Зенит-2" существует с 2013 года. Сине-бело-голубые занимают последнее место в таблице ФНЛ.
"Невские новости"
С высокой долей вероятности, главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов продолжит работу с командой. По окончании сезона будет поднят вопрос о привлечении иностранных специалистов в тренерский штаб дубля.
"Зенит-2" существует с 2013 года. Сине-бело-голубые занимают последнее место в таблице ФНЛ.
"Невские новости"
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