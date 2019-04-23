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Тамбов
Сочи
Томь
Нижний Новгород
Авангард
СКА-Хабаровск
Шинник
Чертаново
Ротор
Краснодар-2
Химки
Спартак-2
Луч
Мордовия
Факел
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 32 62
2 Сочи 32 58
3 Томь 32 57
4 Нижний Новгород 32 52
5 Авангард 31 51
6 СКА-Хабаровск 32 51
7 Шинник 32 49
8 Чертаново 32 47
9 Ротор 32 45
10 Краснодар-2 31 44
11 Химки 32 42
12 Спартак-2 32 41
13 Луч 32 40
14 Мордовия 32 39
15 Факел 32 36
16 Балтика 32 36
17 Армавир 32 33
18 Сибирь 32 27
19 Тюмень 32 22(-6)
20 Зенит-2 32 19
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Возвращение блудного Григоряна. Анонс 33-го тура ФНЛ

В среду состоится 33-й тур ФНЛ. Rusfootball.info анонсирует все самое важное из матчей первой лиги.

В среду состоится 33-й тур ФНЛ. Rusfootball.info анонсирует все самое важное из матчей первой лиги.

Зенит-2, живи!

Борьба за выживание обрела новое дыхание. Виной тому – победа «Армавира» в Волгограде. Южане достаточно неожиданно одержали вверх над лучшим клубом весны и теперь имеют шансы зацепиться за спасительное 15-ое место из-за осечки «Балтики» и «Факела». «Зенит-2» не смог прыгнуть выше головы и проиграл Нижнему Новгороду. На неделе встал вопрос о закрытии питерского дубля, однако эту информацию опровергли. А Владислав Радимов сохранит место наставника. Питерцы вполне могут еще спастись, даже заняв 19 место. Но для этого нужно справиться сначала с «Армавиром».

Григорян в Тамбове

Нечто непонятное произошло в Тамбове. Руководство клуба за несколько туров до конца зачем-то отстранила дуэт Исхаков – Шипшев, которые уверенно вели коллектив на первой строчке первенства и, скорее всего, завоевали бы путевку и титул. Но тут решили позвать Александра Григоряна. Это уже второй приход специалиста с ТВ. До этого в прошлом сезоне трудился Андрей Талалаев. Любопытно, как отреагируют игроки на эту перестановку. Обычно предыдущие опыты в таких историях заканчивались плачевно. Чего только стоит увольнение Шевченко из «Сатурна» в сезоне 2003 года. Первая проверка будет с «Шинником». Александр Побегалов довольно нелестно отзывался о новом специалисте Тамбова пару месяцев назад из-за его работы на ТВ. Это может придать дополнительный накал данной встрече.

Один шаг СКА до стыков

А вот кому неожиданная смена наставника принесла успех, так это хабаровскому СКА. Алексей Поддубский уже по проверенному маршруту ведет родную команду в элиту российского футбола. Казалось, что у дальневосточников могут возникнуть проблемы с играми на выезде, но уверенная победа в Воронеже – опровергла этот тезис. Армейцы возвращаются домой в отличном настрое и теперь будут пытаться помешать «Химкам» с Андреем Талалаевым. До зоны стыков Поддубскому осталось всего одно очко.


Сочи – новый лидер

Бывшее «Динамо» СПб все же добилось своего и вылетело на второе место ФНЛ. Долго к этому шли подопечные Точилина: зрелищный футбол нередко омрачался обидными поражениями и ничьими. Но в конце концов южане добились своего. И в такой форме могут рассчитывать на прямое повышение, если только не оживет внезапно «Томь». Перед очным противостоянием двух претендентов на второе место сочинцам нужно справиться с боевитым «Лучом».

Сибирское дерби

Томичи выдали три ничейных исхода подряд и закономерно уступили второе место «Сочи». При чем с «Лучом» был сыгран самый невыразительный матч за долгое время. Полное отсутствие голевых моментов и 0:0 на табло. По такой игре сибиряки могут и вывалиться в ближайших турах из зоны стыков. «Сибирь» может воспользоваться плохой формой одного из лидеров первенства и набрать свои желанные три очка и приблизиться к «Армавиру».

33-й тур ФНЛ

Возвращение блудного Григоряна. Анонс 33-го тура ФНЛ


Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Григорян Тамбов
Сегодня, 22:18
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#1  Egorysche   (Сегодня, 22:26)
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Тамбову и Томи пришло уведомление сверху о том что в РПЛ им дорога заказана. Со всеми их долгами и полуразвалившимся говном, которое по недоразумению до сих пор называют стадионами. в РПЛ всеми силами будут тащить клубы со стадионами ЧМ и деньгами. На данный момент это Сочи, НН и Ротор. В следующем сезоне Мордовия и Балтика по разнорядке
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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