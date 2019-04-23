Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|32
|62
|2
|Сочи
|32
|58
|3
|Томь
|32
|57
|4
|Нижний Новгород
|32
|52
|5
|Авангард
|31
|51
|6
|СКА-Хабаровск
|32
|51
|7
|Шинник
|32
|49
|8
|Чертаново
|32
|47
|9
|Ротор
|32
|45
|10
|Краснодар-2
|31
|44
|11
|Химки
|32
|42
|12
|Спартак-2
|32
|41
|13
|Луч
|32
|40
|14
|Мордовия
|32
|39
|15
|Факел
|32
|36
|16
|Балтика
|32
|36
|17
|Армавир
|32
|33
|18
|Сибирь
|32
|27
|19
|Тюмень
|32
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|32
|19
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Возвращение блудного Григоряна. Анонс 33-го тура ФНЛ
В среду состоится 33-й тур ФНЛ. Rusfootball.info анонсирует все самое важное из матчей первой лиги.
Зенит-2, живи!
Борьба за выживание обрела новое дыхание. Виной тому – победа «Армавира» в Волгограде. Южане достаточно неожиданно одержали вверх над лучшим клубом весны и теперь имеют шансы зацепиться за спасительное 15-ое место из-за осечки «Балтики» и «Факела». «Зенит-2» не смог прыгнуть выше головы и проиграл Нижнему Новгороду. На неделе встал вопрос о закрытии питерского дубля, однако эту информацию опровергли. А Владислав Радимов сохранит место наставника. Питерцы вполне могут еще спастись, даже заняв 19 место. Но для этого нужно справиться сначала с «Армавиром».
Григорян в Тамбове
Нечто непонятное произошло в Тамбове. Руководство клуба за несколько туров до конца зачем-то отстранила дуэт Исхаков – Шипшев, которые уверенно вели коллектив на первой строчке первенства и, скорее всего, завоевали бы путевку и титул. Но тут решили позвать Александра Григоряна. Это уже второй приход специалиста с ТВ. До этого в прошлом сезоне трудился Андрей Талалаев. Любопытно, как отреагируют игроки на эту перестановку. Обычно предыдущие опыты в таких историях заканчивались плачевно. Чего только стоит увольнение Шевченко из «Сатурна» в сезоне 2003 года. Первая проверка будет с «Шинником». Александр Побегалов довольно нелестно отзывался о новом специалисте Тамбова пару месяцев назад из-за его работы на ТВ. Это может придать дополнительный накал данной встрече.
Один шаг СКА до стыков
А вот кому неожиданная смена наставника принесла успех, так это хабаровскому СКА. Алексей Поддубский уже по проверенному маршруту ведет родную команду в элиту российского футбола. Казалось, что у дальневосточников могут возникнуть проблемы с играми на выезде, но уверенная победа в Воронеже – опровергла этот тезис. Армейцы возвращаются домой в отличном настрое и теперь будут пытаться помешать «Химкам» с Андреем Талалаевым. До зоны стыков Поддубскому осталось всего одно очко.
Сочи – новый лидер
Бывшее «Динамо» СПб все же добилось своего и вылетело на второе место ФНЛ. Долго к этому шли подопечные Точилина: зрелищный футбол нередко омрачался обидными поражениями и ничьими. Но в конце концов южане добились своего. И в такой форме могут рассчитывать на прямое повышение, если только не оживет внезапно «Томь». Перед очным противостоянием двух претендентов на второе место сочинцам нужно справиться с боевитым «Лучом».
Сибирское дерби
Томичи выдали три ничейных исхода подряд и закономерно уступили второе место «Сочи». При чем с «Лучом» был сыгран самый невыразительный матч за долгое время. Полное отсутствие голевых моментов и 0:0 на табло. По такой игре сибиряки могут и вывалиться в ближайших турах из зоны стыков. «Сибирь» может воспользоваться плохой формой одного из лидеров первенства и набрать свои желанные три очка и приблизиться к «Армавиру».
33-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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