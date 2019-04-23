Возвращение блудного Григоряна. Анонс 33-го тура ФНЛ

В среду состоится 33-й тур ФНЛ. Rusfootball.info анонсирует все самое важное из матчей первой лиги.

В среду состоится 33-й тур ФНЛ.анонсирует все самое важное из матчей первой лиги.Борьба за выживание обрела новое дыхание. Виной тому – победа «Армавира» в Волгограде. Южане достаточно неожиданно одержали вверх над лучшим клубом весны и теперь имеют шансы зацепиться за спасительное 15-ое место из-за осечки «Балтики» и «Факела». «Зенит-2» не смог прыгнуть выше головы и проиграл Нижнему Новгороду. На неделе встал вопрос о закрытии питерского дубля, однако эту информацию опровергли. А Владислав Радимов сохранит место наставника. Питерцы вполне могут еще спастись, даже заняв 19 место. Но для этого нужно справиться сначала с «Армавиром».Нечто непонятное произошло в Тамбове. Руководство клуба за несколько туров до конца зачем-то отстранила дуэт Исхаков – Шипшев, которые уверенно вели коллектив на первой строчке первенства и, скорее всего, завоевали бы путевку и титул. Но тут решили позвать Александра Григоряна. Это уже второй приход специалиста с ТВ. До этого в прошлом сезоне трудился Андрей Талалаев. Любопытно, как отреагируют игроки на эту перестановку. Обычно предыдущие опыты в таких историях заканчивались плачевно. Чего только стоит увольнение Шевченко из «Сатурна» в сезоне 2003 года. Первая проверка будет с «Шинником». Александр Побегалов довольно нелестно отзывался о новом специалисте Тамбова пару месяцев назад из-за его работы на ТВ. Это может придать дополнительный накал данной встрече.А вот кому неожиданная смена наставника принесла успех, так это хабаровскому СКА. Алексей Поддубский уже по проверенному маршруту ведет родную команду в элиту российского футбола. Казалось, что у дальневосточников могут возникнуть проблемы с играми на выезде, но уверенная победа в Воронеже – опровергла этот тезис. Армейцы возвращаются домой в отличном настрое и теперь будут пытаться помешать «Химкам» с Андреем Талалаевым. До зоны стыков Поддубскому осталось всего одно очко.Бывшее «Динамо» СПб все же добилось своего и вылетело на второе место ФНЛ. Долго к этому шли подопечные Точилина: зрелищный футбол нередко омрачался обидными поражениями и ничьими. Но в конце концов южане добились своего. И в такой форме могут рассчитывать на прямое повышение, если только не оживет внезапно «Томь». Перед очным противостоянием двух претендентов на второе место сочинцам нужно справиться с боевитым «Лучом».Томичи выдали три ничейных исхода подряд и закономерно уступили второе место «Сочи». При чем с «Лучом» был сыгран самый невыразительный матч за долгое время. Полное отсутствие голевых моментов и 0:0 на табло. По такой игре сибиряки могут и вывалиться в ближайших турах из зоны стыков. «Сибирь» может воспользоваться плохой формой одного из лидеров первенства и набрать свои желанные три очка и приблизиться к «Армавиру».