Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|32
|62
|2
|Сочи
|33
|61
|3
|Томь
|32
|57
|4
|Нижний Новгород
|32
|52
|5
|Авангард
|31
|51
|6
|СКА-Хабаровск
|32
|51
|7
|Шинник
|32
|49
|8
|Чертаново
|32
|47
|9
|Ротор
|32
|45
|10
|Краснодар-2
|31
|44
|11
|Химки
|32
|42
|12
|Спартак-2
|32
|41
|13
|Луч
|33
|40
|14
|Мордовия
|32
|39
|15
|Факел
|32
|36
|16
|Балтика
|32
|36
|17
|Армавир
|32
|33
|18
|Сибирь
|32
|27
|19
|Тюмень
|32
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|32
|19
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"Сочи" приблизился к лидеру чемпионата ФНЛ
"Сочи" добился минимальной победы в матче 33-го тура ФНЛ против "Луча" – 1:0.
ФНЛ
33-й тур
"Луч" (Владивосток) – "Сочи" – 0:1
Гол: Обольский, 65.
"Луч" (Владивосток): Котляров, Степанец, Марущак, Насадюк, Замалиев, Павленко, Кротов, Дзахов (Хлебородов, 79), Пономаренко, Визнович, Гордиенко (Часовских, 71).
"Сочи": Заболотный, Н.Калугин, Юрганов, Бычков, Маргасов, Казаев (Саламатов, 67), Бурмистров, Песегов (Косянчук, 86), Касаев (Бахтияров, 74), Померко, Барсов (Обольский, 63).
Предупреждения: Гордиенко, 69. Померко, 77. Степанец, 77. Песегов, 86.
ФНЛ
33-й тур
"Луч" (Владивосток) – "Сочи" – 0:1
Гол: Обольский, 65.
"Луч" (Владивосток): Котляров, Степанец, Марущак, Насадюк, Замалиев, Павленко, Кротов, Дзахов (Хлебородов, 79), Пономаренко, Визнович, Гордиенко (Часовских, 71).
"Сочи": Заболотный, Н.Калугин, Юрганов, Бычков, Маргасов, Казаев (Саламатов, 67), Бурмистров, Песегов (Косянчук, 86), Касаев (Бахтияров, 74), Померко, Барсов (Обольский, 63).
Предупреждения: Гордиенко, 69. Померко, 77. Степанец, 77. Песегов, 86.
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