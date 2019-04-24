Россия ФНЛ 2018/19 
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Тамбов
Сочи
Томь
Нижний Новгород
Авангард
СКА-Хабаровск
Шинник
Чертаново
Ротор
Краснодар-2
Химки
Спартак-2
Луч
Мордовия
Факел
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 32 62
2 Сочи 33 61
3 Томь 32 57
4 Нижний Новгород 32 52
5 Авангард 31 51
6 СКА-Хабаровск 32 51
7 Шинник 32 49
8 Чертаново 32 47
9 Ротор 32 45
10 Краснодар-2 31 44
11 Химки 32 42
12 Спартак-2 32 41
13 Луч 33 40
14 Мордовия 32 39
15 Факел 32 36
16 Балтика 32 36
17 Армавир 32 33
18 Сибирь 32 27
19 Тюмень 32 22(-6)
20 Зенит-2 32 19
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Новости партнеров

"Сочи" приблизился к лидеру чемпионата ФНЛ

"Сочи" добился минимальной победы в матче 33-го тура ФНЛ против "Луча" – 1:0.

ФНЛ

33-й тур

"Луч" (Владивосток) – "Сочи" – 0:1

Гол: Обольский, 65.

"Луч" (Владивосток): Котляров, Степанец, Марущак, Насадюк, Замалиев, Павленко, Кротов, Дзахов (Хлебородов, 79), Пономаренко, Визнович, Гордиенко (Часовских, 71).

"Сочи": Заболотный, Н.Калугин, Юрганов, Бычков, Маргасов, Казаев (Саламатов, 67), Бурмистров, Песегов (Косянчук, 86), Касаев (Бахтияров, 74), Померко, Барсов (Обольский, 63).

Предупреждения: Гордиенко, 69. Померко, 77. Степанец, 77. Песегов, 86.
Теги: Сочи Луч
Сегодня, 14:30
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#2  Kytarba  Сочи (Сегодня, 15:37)
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Болеет за:
«Химки»
Крутизна!! кули Касаев, Бурмистров, Маргасов.,вратарь Заболотный.. "Фишт".Виталий Мутко мужик.В Сочи,Хоккей,Футбол.. Предлагаю Городской собрании Сочи рассмотреть вопрос по постановке в центре Сочи памятник
Мутко))..Ну про деньги
что,где,когда)) и откуда..пока нечего не знаю.Но Если будет ПЛ, думаю найдется и тяжелая Артиллерия ,ну если не в лице Газпрома",то от кого не будь из списка "Форбса," географический Сочи все таки не дальный восток.Томь, когда была в ПЛ у них денег не было ,весь состав основы ушел и доигрывали ПЛ пацаны школьники..сейчас не знаю может у них деньги появились, они в лидерах ,деньги на содержании команды и в ФНЛ не малые..

FC VOLGA,

Борзыкин ?это кто, который блогер? не забыл ему поставит лайк?, или он уже не просит, чтоб под его п1здеж не забыть лайк поставит)) впрочем стандартная просьба всех блогеров разной масти..а так "Тамбов" который лидер и меняет тренера это к чему? да куй его знает.По моему там Ярцев,да тот самый Ярцев ,нет не тренером , а вроде президент.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#1  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 14:34)
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  •  (3)
Болеет за:
«Волга НН»
Борзыкин сказал сказал о слухах ,что Нижний Новгород и Сочи выйдут в РФПЛ на прямую. Если это так ,то похрен кто идет на первом и втором месте.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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