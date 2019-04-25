Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|33
|65
|2
|Сочи
|33
|61
|3
|Томь
|33
|57
|4
|Нижний Новгород
|33
|53
|5
|Авангард
|32
|51
|6
|СКА-Хабаровск
|33
|51
|7
|Чертаново
|33
|50
|8
|Шинник
|33
|49
|9
|Ротор
|33
|46
|10
|Химки
|33
|45
|11
|Краснодар-2
|32
|45
|12
|Спартак-2
|33
|44
|13
|Мордовия
|33
|40
|14
|Луч
|33
|40
|15
|Факел
|33
|37
|16
|Балтика
|33
|37
|17
|Армавир
|33
|36
|18
|Сибирь
|33
|30
|19
|Тюмень
|33
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|33
|19
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"Сочи" остался без формы, но все равно победил. Обзор 33-го тура ФНЛ
Забавная ситуация произошла в последнем туре ФНЛ - по дороге на выездной матч с "Лучом" футбольный клуб "Сочи" потерял спортивную форму. Как клуб вышел из этой ситуации - об этом и не только в традиционном обзоре лучшей лиги мира от Александра Симбирского
"Луч" одел "Сочи"
Тяжелым получился выезд во Владивосток у команды Точилина. И дело даже не в самом матче против одной из самых оборонительных команд ФНЛ, а в том, что по дороге застрял самолет с экипировкой клуба. Пришлось одевать команду в то, что было под рукой - в этом сопернику помог "Луч", и это очень достойная история. Насколько известно, "Луч" поделился своими шортами, а футболки в оперативные сроки были заказаны во Владивостоке. Хозяева уверенно держались и грамотно сушили игру, но все перевернул выход Обольского на замену - траекторию его шального удара скорректировала кочка, которая смутила Котлярова, ну а мяч, естественно, залетел в сетку. Вот так команде помог свой же газон. Очередная победа "Сочи", который несется к прямому выходу в РПЛ.
Минимальная победа "Тамбова"
Под выход в РПЛ в "Тамбове" решили усилить тренерский штаб - гениальный Александр Григорян на неделе был назначен главным тренером команды. Первый матч сложился удачно, хотя "Шинник", который борется за стыковые матчи, был предельно мотивирован и сдерживал натиск соперника практически до самого конца игры. Более того, "Тамбов" мог открыть счет еще в первом тайме, но удар Аппаева с пенальти взял Яшин. Во втором тайме "Шинник" создал несколько моментов, но здорово в очередной раз сыграл Шелия. Все решил гол Младена Кашчелана на 87-й минуте. За пять туров до конца "Тамбов" уверенно лидирует в ФНЛ.
"Томь" проигрывает "Сибири"
Важнейшие три очка набрала "Сибирь", которая все еще имеет шансы остаться в ФНЛ. А вот "Томь" без дисквалифицированного Александра Ставпца продемонстрировала крайне унылый футбол, и если бы не голкипер Мелихов, то счет мог бы быть разгромным. Самое интересное, что матч в рамке ворот "Томи" начинал Олег Смирнов, но основной вратарь команды Баскакова пустил на 28-й минуте бабочку от Коржунова. В перерыве Смирнов был заменен, а вышедший вместо него Мелихов оформил целую пачку сэйвов. Другое дело, что в атаке "Томь" ничего не создала и заслуженно проиграла. Мог подтянуться к "Томи" "Нижний Новгород", но команда Черышева скатала нулевую ничью с "Балтикой".
"Чертаново" обыгрывает "Авангард"
Так и не может "Авангард" выйти на стабильный путь - на этот раз команда из Курска на выезде проиграла "Чертаново". Молодая команда уже в первые полчаса отправила два мяча в сетку ворот Саутина - сделали это Колесниченко и Сарвели. Во втором тайме "Авангард" вроде бы вернулся в игру после пенальти, с которого отличился Коробов, но "Чертаново" быстро восстановил разницу в счете - забил Ежов. Гол защитника "Авангарда" Багаева в компенсированное время уже ничего не решал. Из-за высокой плотности в борьбе за стыки "Чертаново" вновь подтянулся к четвертой строчке. Интрига живет.
Неожиданное поражение "СКА-Хабаровск"
В последних турах дальневосточная команда набрала неплохой ход и на полной скорости неслась к зоне стыковых матчей, но споткнулась в самый неожиданный момент. "Химки" избавились от Шалимова и продолжили победную серию - видимо, от бывшего наставника "Краснодара" нужно было избавляться гораздо раньше. Решающий гол на исходе первого тайма забил Александр Рязанцев. Таким образом, "Химки" одержали третью победу подряд, а "СКА-Хабаровск" упустил возможность подняться на четвертую строчку. Впрочем, все еще впереди. Но "Химки" теперь для любой команды становится опаснейшим соперником. Браво Талалаеву.
"Зенит-2" и "Тюмень" вылетели из ФНЛ
В принципе, так было и в прошлом сезоне, но команды остались в лучшей лиге мира. На этот раз подобный трюк вряд ли пройдет, так как многие команды из ПФЛ собираются на повышение. "Зенит-2" начал активно набирать очки весной, но ужасная игра в первой половине сезона сделала свое дело - отрыв от спасительной зоны был слишком большой. В последнем матче "Зенит-2" на выезде уступил "Армавиру" 0:1, который как раз имеет все шансы остаться в лиге. Ну а команда Радимова лишилась даже математических шансов на сохранение прописки.
"Тюмень" дома уступила "Спартаку-2" со счетом 1:2, причем вполне могла отыграться, но молодой голкипер Шитов продемонстрировал феноменальную игру на ленточке ворот. Таким образом, красно-белые оформили вылет команды Алексича в ПФЛ. "Факел", который борется за выживание, сыграл вничью с "Мордовией" 1:1, ну и еще один результат 0:0 выбили "Ротор" и "Краснодар-2".
Александр Симбирский, Rusfootball.info
"Луч" одел "Сочи"
Тяжелым получился выезд во Владивосток у команды Точилина. И дело даже не в самом матче против одной из самых оборонительных команд ФНЛ, а в том, что по дороге застрял самолет с экипировкой клуба. Пришлось одевать команду в то, что было под рукой - в этом сопернику помог "Луч", и это очень достойная история. Насколько известно, "Луч" поделился своими шортами, а футболки в оперативные сроки были заказаны во Владивостоке. Хозяева уверенно держались и грамотно сушили игру, но все перевернул выход Обольского на замену - траекторию его шального удара скорректировала кочка, которая смутила Котлярова, ну а мяч, естественно, залетел в сетку. Вот так команде помог свой же газон. Очередная победа "Сочи", который несется к прямому выходу в РПЛ.
Минимальная победа "Тамбова"
Под выход в РПЛ в "Тамбове" решили усилить тренерский штаб - гениальный Александр Григорян на неделе был назначен главным тренером команды. Первый матч сложился удачно, хотя "Шинник", который борется за стыковые матчи, был предельно мотивирован и сдерживал натиск соперника практически до самого конца игры. Более того, "Тамбов" мог открыть счет еще в первом тайме, но удар Аппаева с пенальти взял Яшин. Во втором тайме "Шинник" создал несколько моментов, но здорово в очередной раз сыграл Шелия. Все решил гол Младена Кашчелана на 87-й минуте. За пять туров до конца "Тамбов" уверенно лидирует в ФНЛ.
"Томь" проигрывает "Сибири"
Важнейшие три очка набрала "Сибирь", которая все еще имеет шансы остаться в ФНЛ. А вот "Томь" без дисквалифицированного Александра Ставпца продемонстрировала крайне унылый футбол, и если бы не голкипер Мелихов, то счет мог бы быть разгромным. Самое интересное, что матч в рамке ворот "Томи" начинал Олег Смирнов, но основной вратарь команды Баскакова пустил на 28-й минуте бабочку от Коржунова. В перерыве Смирнов был заменен, а вышедший вместо него Мелихов оформил целую пачку сэйвов. Другое дело, что в атаке "Томь" ничего не создала и заслуженно проиграла. Мог подтянуться к "Томи" "Нижний Новгород", но команда Черышева скатала нулевую ничью с "Балтикой".
"Чертаново" обыгрывает "Авангард"
Так и не может "Авангард" выйти на стабильный путь - на этот раз команда из Курска на выезде проиграла "Чертаново". Молодая команда уже в первые полчаса отправила два мяча в сетку ворот Саутина - сделали это Колесниченко и Сарвели. Во втором тайме "Авангард" вроде бы вернулся в игру после пенальти, с которого отличился Коробов, но "Чертаново" быстро восстановил разницу в счете - забил Ежов. Гол защитника "Авангарда" Багаева в компенсированное время уже ничего не решал. Из-за высокой плотности в борьбе за стыки "Чертаново" вновь подтянулся к четвертой строчке. Интрига живет.
Неожиданное поражение "СКА-Хабаровск"
В последних турах дальневосточная команда набрала неплохой ход и на полной скорости неслась к зоне стыковых матчей, но споткнулась в самый неожиданный момент. "Химки" избавились от Шалимова и продолжили победную серию - видимо, от бывшего наставника "Краснодара" нужно было избавляться гораздо раньше. Решающий гол на исходе первого тайма забил Александр Рязанцев. Таким образом, "Химки" одержали третью победу подряд, а "СКА-Хабаровск" упустил возможность подняться на четвертую строчку. Впрочем, все еще впереди. Но "Химки" теперь для любой команды становится опаснейшим соперником. Браво Талалаеву.
"Зенит-2" и "Тюмень" вылетели из ФНЛ
В принципе, так было и в прошлом сезоне, но команды остались в лучшей лиге мира. На этот раз подобный трюк вряд ли пройдет, так как многие команды из ПФЛ собираются на повышение. "Зенит-2" начал активно набирать очки весной, но ужасная игра в первой половине сезона сделала свое дело - отрыв от спасительной зоны был слишком большой. В последнем матче "Зенит-2" на выезде уступил "Армавиру" 0:1, который как раз имеет все шансы остаться в лиге. Ну а команда Радимова лишилась даже математических шансов на сохранение прописки.
"Тюмень" дома уступила "Спартаку-2" со счетом 1:2, причем вполне могла отыграться, но молодой голкипер Шитов продемонстрировал феноменальную игру на ленточке ворот. Таким образом, красно-белые оформили вылет команды Алексича в ПФЛ. "Факел", который борется за выживание, сыграл вничью с "Мордовией" 1:1, ну и еще один результат 0:0 выбили "Ротор" и "Краснодар-2".
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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