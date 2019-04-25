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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
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"Тамбов", если выйдет в РПЛ, будет играть на "Мордовия Арене"

"Тамбов" в случае выхода в премьер-лигу будет проводить домашние матчи на стадионе "Мордовия Арена", сообщает ТАСС со ссылкой на спортивного директора клуба Павла Худякова.

Нынешняя арена на данный момент не соответствует требованиям РПЛ и должна быть модернизирована. Расстояние между Тамбовом и Саранском по трассе составляет около 400 км.

"Ясность есть. Это будет "Мордовия-Арена. Думаю, мы будем играть там полтора месяца - с середины июля до начала сентября. А уже в сентябре будем играть на нашем стадионе", - сказал Худяков.
Сегодня, 11:07
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#1  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 11:27)
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Болеет за:
«Факел»
а до Тулы 380. а до Воронежа, где тоже стадион с лицензией, 250. кто из болельщиков на такое расстояние поедет?


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