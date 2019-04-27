Григорян штурмует ФНЛ. Анонс 34-го тура ФНЛ

Россия ФНЛ 2018/19 
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Тамбов
Сочи
Томь
Нижний Новгород
Авангард
СКА-Хабаровск
Чертаново
Шинник
Ротор
Химки
Краснодар-2
Спартак-2
Мордовия
Луч
Факел
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 33 65
2 Сочи 33 61
3 Томь 33 57
4 Нижний Новгород 33 53
5 Авангард 32 51
6 СКА-Хабаровск 33 51
7 Чертаново 33 50
8 Шинник 33 49
9 Ротор 33 46
10 Химки 33 45
11 Краснодар-2 32 45
12 Спартак-2 33 44
13 Мордовия 33 40
14 Луч 33 40
15 Факел 33 37
16 Балтика 33 37
17 Армавир 33 36
18 Сибирь 33 30
19 Тюмень 33 22(-6)
20 Зенит-2 33 19
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Сбитый СКА

Хабаровский СКА после ухода Вадима Евсеева очень настойчиво выдавал победу за победой, но поражение посреди недели от Химок немного сбило с цели армейцев. Тем не менее шансы на стыковые игры до сих пор хорошие. А вот «Ротор» похоже окончательно катапультировал. Главный тренер волгоградцев произвел сильную ротацию с «Краснодаром-2». Добыть победу резервным составом не удалось. Это уже второй матч для «Ротора» без трех очков. А это означало только то, что волгоградцы уже не смогут всерьез потягаться за четвертое место. Осталось формальность – просто доиграть сезон. Вылететь уже точно не выйдет, а на что-то большее претендовать уже нереально. СКА имеет возможность сорвать куш с немотивированным соперником.

Вылет Тюмени

Снятие шести очков из-за задолженностей перед бывшими игроками окончательно выбило из колеи «Тюмень». Сибиряки в предыдущем туре оформили вылет в ПФЛ, но будут ли они там играть – еще не ясно. Все зависит от желания пойти на повышение клубов второй лиги. Воронежскому «Факелу» было достаточно занять 20-ое место в прошлом сезоне, чтобы сохранить прописку. В этот раз дела обстоят получше. «Факел» с «Балтикой» рубятся за спасительное 15-ую строчку. И воронежцам с немотивированным соперником очень повезло сейчас. Главное – этим воспользоваться.

Тамбов в шаге от РПЛ

Многие эксперты предрекали грустное будущее Александру Григоряну в «Тамбове». Однако в первой же встрече тамбовчане победили «Шинник» и сейчас находятся в шаге от выхода в РПЛ. Для этого нужно набрать три очка с дублем «Спартака» и ждать поражения Нижнего Новгорода. Москвичам вылет вряд ли грозит. Футболисты спокойно доигрывают сезон и ждут прихода Игоря Шалимова. Который, судя по последним новостям, примет команду уже этим летом.

Матч жизни

Самая ожесточенная борьба в турнирной таблице разворачивается сейчас за четвертое и пятнадцатое место. «Балтика» в последних играх потеряла много очков, хотя до этого шла очень неплохо. А вот «Армавир» наверстал свое и уже приблизился вплотную к Воронежу и Калининграду. Данный матч будет – одним из важнейших на финише борьбы за выживание.

Последний шанс «Томи»

Поражение от «Сибири» поставило под угрозу возможность томичей побороться за прямой выход в РПЛ. «Сочи» сейчас на ходу, уже на четыре очка оторвался. Окончательно поставить крест на притязаниях сибиряков на вторую строчку футболисты Сочи могут уже в воскресенье на своем домашнем стадионе. В нынешнем положении вряд ли им что-то помешает отправить «Томь» соревноваться за стыки в последних турах.

34-й тур ФНЛ

Григорян штурмует ФНЛ. Анонс 34-го тура ФНЛ
Теги: Григорян Тамбов
Вчера, 23:04
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