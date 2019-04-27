Григорян штурмует ФНЛ. Анонс 34-го тура ФНЛ

Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|33
|65
|2
|Сочи
|33
|61
|3
|Томь
|33
|57
|4
|Нижний Новгород
|33
|53
|5
|Авангард
|32
|51
|6
|СКА-Хабаровск
|33
|51
|7
|Чертаново
|33
|50
|8
|Шинник
|33
|49
|9
|Ротор
|33
|46
|10
|Химки
|33
|45
|11
|Краснодар-2
|32
|45
|12
|Спартак-2
|33
|44
|13
|Мордовия
|33
|40
|14
|Луч
|33
|40
|15
|Факел
|33
|37
|16
|Балтика
|33
|37
|17
|Армавир
|33
|36
|18
|Сибирь
|33
|30
|19
|Тюмень
|33
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|33
|19
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Сбитый СКА
Хабаровский СКА после ухода Вадима Евсеева очень настойчиво выдавал победу за победой, но поражение посреди недели от Химок немного сбило с цели армейцев. Тем не менее шансы на стыковые игры до сих пор хорошие. А вот «Ротор» похоже окончательно катапультировал. Главный тренер волгоградцев произвел сильную ротацию с «Краснодаром-2». Добыть победу резервным составом не удалось. Это уже второй матч для «Ротора» без трех очков. А это означало только то, что волгоградцы уже не смогут всерьез потягаться за четвертое место. Осталось формальность – просто доиграть сезон. Вылететь уже точно не выйдет, а на что-то большее претендовать уже нереально. СКА имеет возможность сорвать куш с немотивированным соперником.
Вылет Тюмени
Снятие шести очков из-за задолженностей перед бывшими игроками окончательно выбило из колеи «Тюмень». Сибиряки в предыдущем туре оформили вылет в ПФЛ, но будут ли они там играть – еще не ясно. Все зависит от желания пойти на повышение клубов второй лиги. Воронежскому «Факелу» было достаточно занять 20-ое место в прошлом сезоне, чтобы сохранить прописку. В этот раз дела обстоят получше. «Факел» с «Балтикой» рубятся за спасительное 15-ую строчку. И воронежцам с немотивированным соперником очень повезло сейчас. Главное – этим воспользоваться.
Тамбов в шаге от РПЛ
Многие эксперты предрекали грустное будущее Александру Григоряну в «Тамбове». Однако в первой же встрече тамбовчане победили «Шинник» и сейчас находятся в шаге от выхода в РПЛ. Для этого нужно набрать три очка с дублем «Спартака» и ждать поражения Нижнего Новгорода. Москвичам вылет вряд ли грозит. Футболисты спокойно доигрывают сезон и ждут прихода Игоря Шалимова. Который, судя по последним новостям, примет команду уже этим летом.
Матч жизни
Самая ожесточенная борьба в турнирной таблице разворачивается сейчас за четвертое и пятнадцатое место. «Балтика» в последних играх потеряла много очков, хотя до этого шла очень неплохо. А вот «Армавир» наверстал свое и уже приблизился вплотную к Воронежу и Калининграду. Данный матч будет – одним из важнейших на финише борьбы за выживание.
Последний шанс «Томи»
Поражение от «Сибири» поставило под угрозу возможность томичей побороться за прямой выход в РПЛ. «Сочи» сейчас на ходу, уже на четыре очка оторвался. Окончательно поставить крест на притязаниях сибиряков на вторую строчку футболисты Сочи могут уже в воскресенье на своем домашнем стадионе. В нынешнем положении вряд ли им что-то помешает отправить «Томь» соревноваться за стыки в последних турах.
34-й тур ФНЛ
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