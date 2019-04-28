Россия ФНЛ 2018/19 
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Тамбов
Сочи
Томь
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
Авангард
Чертаново
Шинник
Ротор
Спартак-2
Химки
Краснодар-2
Мордовия
Луч
Факел
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 34 66
2 Сочи 34 64
3 Томь 34 57
4 Нижний Новгород 34 56
5 СКА-Хабаровск 34 52
6 Авангард 32 51
7 Чертаново 34 51
8 Шинник 34 50
9 Ротор 34 47
10 Спартак-2 34 45
11 Химки 33 45
12 Краснодар-2 33 45
13 Мордовия 33 40
14 Луч 33 40
15 Факел 33 37
16 Балтика 33 37
17 Армавир 33 36
18 Сибирь 34 30
19 Тюмень 33 22(-6)
20 Зенит-2 34 22
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"Спартак-2" и "Тамбов" сыграли вничью

"Спартак-2" и "Тамбов" в матче 34-го тура первенства Олимп-ФНЛ сыграли вничью со счетом 2:2.

ФНЛ

34 тур

"Спартак-2" – "Тамбов" 2:2

Голы: Мамтов, 45, Бакаев, 47, Фольмер, 85, Обухов, 90+1 (пен.)

"Спартак-2": Шитов, Сазонов, Мамин, Петрунин, Воропаев, Бакалюк, Полубояринов, Рудковский (Маркитесов, 78), Бакаев (Фольмер, 70), Нимели (Лопатин, 90+1), Руденко (Актисов, 88)

"Тамбов": Шелия, Чистяков, Горбатюк, Рыбин, Муйва (Галиулин, 46), Клёнкин (Обухов, 62), Кашчелан (Мурнин, 74), Чуперка, Килин, Аппаев (Альшин, 63), Мамтов

Предупреждения: Кашчелан, 9, Петрунин, 21, Аппаев, 36, Мамин, 90, Мурнин, 90+2
Теги: Спартак-2 Тюмень
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