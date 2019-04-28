Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|34
|66
|2
|Сочи
|34
|64
|3
|Томь
|34
|57
|4
|Нижний Новгород
|34
|56
|5
|СКА-Хабаровск
|34
|52
|6
|Авангард
|32
|51
|7
|Чертаново
|34
|51
|8
|Шинник
|34
|50
|9
|Ротор
|34
|47
|10
|Спартак-2
|34
|45
|11
|Химки
|33
|45
|12
|Краснодар-2
|33
|45
|13
|Мордовия
|33
|40
|14
|Луч
|33
|40
|15
|Факел
|33
|37
|16
|Балтика
|33
|37
|17
|Армавир
|33
|36
|18
|Сибирь
|34
|30
|19
|Тюмень
|33
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|34
|22
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"Спартак-2" и "Тамбов" сыграли вничью
"Спартак-2" и "Тамбов" в матче 34-го тура первенства Олимп-ФНЛ сыграли вничью со счетом 2:2.
ФНЛ
34 тур
"Спартак-2" – "Тамбов" 2:2
Голы: Мамтов, 45, Бакаев, 47, Фольмер, 85, Обухов, 90+1 (пен.)
"Спартак-2": Шитов, Сазонов, Мамин, Петрунин, Воропаев, Бакалюк, Полубояринов, Рудковский (Маркитесов, 78), Бакаев (Фольмер, 70), Нимели (Лопатин, 90+1), Руденко (Актисов, 88)
"Тамбов": Шелия, Чистяков, Горбатюк, Рыбин, Муйва (Галиулин, 46), Клёнкин (Обухов, 62), Кашчелан (Мурнин, 74), Чуперка, Килин, Аппаев (Альшин, 63), Мамтов
Предупреждения: Кашчелан, 9, Петрунин, 21, Аппаев, 36, Мамин, 90, Мурнин, 90+2
ФНЛ
34 тур
"Спартак-2" – "Тамбов" 2:2
Голы: Мамтов, 45, Бакаев, 47, Фольмер, 85, Обухов, 90+1 (пен.)
"Спартак-2": Шитов, Сазонов, Мамин, Петрунин, Воропаев, Бакалюк, Полубояринов, Рудковский (Маркитесов, 78), Бакаев (Фольмер, 70), Нимели (Лопатин, 90+1), Руденко (Актисов, 88)
"Тамбов": Шелия, Чистяков, Горбатюк, Рыбин, Муйва (Галиулин, 46), Клёнкин (Обухов, 62), Кашчелан (Мурнин, 74), Чуперка, Килин, Аппаев (Альшин, 63), Мамтов
Предупреждения: Кашчелан, 9, Петрунин, 21, Аппаев, 36, Мамин, 90, Мурнин, 90+2
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