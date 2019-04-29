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Краснодар-2
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Сибирь
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Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 34 66
2 Сочи 34 64
3 Томь 34 57
4 Нижний Новгород 34 56
5 Авангард 33 52
6 СКА-Хабаровск 34 52
7 Чертаново 34 51
8 Шинник 34 50
9 Ротор 34 47
10 Химки 34 46
11 Спартак-2 34 45
12 Краснодар-2 33 45
13 Мордовия 34 41
14 Луч 34 41
15 Факел 34 38
16 Балтика 34 38
17 Армавир 34 37
18 Сибирь 34 30
19 Тюмень 34 23(-6)
20 Зенит-2 34 22
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Фестиваль ничейных результатов. Обзор 34-го тура ФНЛ

7 из 10 матчей последнего тура ФНЛ завершились вничью - практически все игры прошли в упорной борьбе и подарили фанатам лучшей лиги мира целую пачку увлекательных сюжетов. Все самое главное из мира ФНЛ - в нашем традиционном обзоре

"Тамбов" спасается в Москве

В матче со "Спартаком-2" команда Александра Григоряна столкнулась с серьезными проблемами. Сначала "Тамбов" не реализовал свой третий пенальти подряд - удар Кленкина намертво взял Шитов. В конце первого тайма гости все-таки вышли вперед благодаря голу Аппаева, но потом пропустили сразу два раза - в составе "Спартака-2" голами отметились Бакаев и Фольмер. Но на выручку оперативно пришел главный арбитр, назначивший еще один пенальти в ворота Шитова на последних минутах матча. Обухов с точки не промахнулся.

"Сочи" приближается к первой строчке

В центральном матче тура встречались команды, которые располагаются рядом в турнирной таблице, но решают совсем разные задачи - "Сочи" идет в Премьер-Лигу, а "Томь" всеми силами сливает концовку сезона. В очном матче сочинцы забивали даже в меньшинстве - при счете 1:1 Максим Барсов получил вторую желтую карточку и покинул поле, но "Сочи" все равно организовал два гола в ворота Мелихова. С пенальти (сколько же пенальти в ФНЛ бьют, это просто ужас) отличился Песегов, а точку в матче поставил Обольский. "Сочи" отрывается от "Томи" и отстает от "Тамбова" на два очка.

Тяжелая победа "Нижнего Новгорода"

Очень предсказуемым получился матч команды Черышева - "Сибирь" очень плохо играет на выезде, а "Нижний Новгород" не славится какой-то дикой атакующей игрой. Стиль "Нижнего Новгорода" - прагматизм, стандарты и ожидание ошибок соперника. Собственно, после стандарта и пришел решающий, как оказалось, гол - Даниил Фомин замкнул подачу с углового и принес "Нижнему Новгороду" победу. У "Сибири" еще остались математические шансы на сохранение прописки в ФНЛ, но, скорее всего, команда из Новосибирска составит компанию "Тюмени" и "Зениту-2".

Зарубы "СКА-Хабаровска" и "Авангарда"

Обе команды сражаются за зону стыковых матчей, но в отчетном туре отпустили "Нижний Новгород". "Авангард" дома неожиданно испытал проблемы с "Лучом" - причем команда из Владивостока, которая является одной из самых "сухих" в ФНЛ, отгрузила в ворота Саутина сразу два мяча (голами отметились Визнович и Хлебородов). "Авангард" дважды отыгрывался - сначала отличился Руденко, а потом забил бывший спартаковец Каюмов.

А вот "СКА-Хабаровск" в драматичном стиле упустил победу над "Ротором", который в последних турах очень уверенно смотрелся в обороне, но от дальневосточников получил тоже два гола - забивали Базелюк и Квеквескири. На 57-й минуте "Ротор" вернулся в игру благодаря голу Султонова, а уже в компенсированное время Янушковский сумасшедшим выстрелом с 30 метров спас для команды ничейный результат. Эпичная развязка.

"Шинник" отыгрывается с 0:3

Но самый крутой камбэк тура состоялся в Ярославле, где команда Александра Побегалова весь первый тайм провела в состоянии спячки. За это время "Чертаново" накидал в ворота Яшина три гола - забивали Колесниченко, Сарвели и Прудников. В перерыве игроков "Шинника" все-таки поменяли на футболистов - в итоге, к 71-й минуте "Шинник" отыграл три гола и мог забивать потом еще, как минимум, дважды, но "Чертаново" выстоял. Причем по ходу матча судья удалил главного тренера "Шинника" Побегалова за излишнюю эмоциональность. Крутой матч.

"Зенит-2" громит "Краснодар-2"

Да, если бы "Зенит-2" так играл в первой части сезона, то вполне мог бы идти где-нибудь в середине таблицы. А так "Зенит-2" борется только за 19 место, откуда еще есть шанс сбросить "Тюмень". Вчера "Зенит-2" обыграл "Краснодар-2", отгрузив в ворота Дениса Адамова пять мячей. Гости ответили всего двумя голами.

Другие результаты тура

Воронежский "Факел" спас ничью на последних секундах матча с "Тюменью" - свой 14-й гол в сезоне забил Игорь Лебеденко. Удивительный результат показывает ветеран. В другой битве аутсайдеров - в матче "Балтики" с "Армавиром" тоже была зафиксирована ничья 1:1.

Ну и "Химки" не удержали победу над "Мордовией" - после гола Баркова уже казалось, что свою четвертую победу подряд одержит подмосковный клуб, но все испортил Адаев, забивший в компенсированное время.

Фестиваль ничейных результатов. Обзор 34-го тура ФНЛ




Александр Симбирский, Rusfootball.info

Фото: группа ФК "Сочи" Вконтакте
Теги: Томь Сочи Тамбов
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