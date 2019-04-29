Фестиваль ничейных результатов. Обзор 34-го тура ФНЛ

Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|34
|66
|2
|Сочи
|34
|64
|3
|Томь
|34
|57
|4
|Нижний Новгород
|34
|56
|5
|Авангард
|33
|52
|6
|СКА-Хабаровск
|34
|52
|7
|Чертаново
|34
|51
|8
|Шинник
|34
|50
|9
|Ротор
|34
|47
|10
|Химки
|34
|46
|11
|Спартак-2
|34
|45
|12
|Краснодар-2
|33
|45
|13
|Мордовия
|34
|41
|14
|Луч
|34
|41
|15
|Факел
|34
|38
|16
|Балтика
|34
|38
|17
|Армавир
|34
|37
|18
|Сибирь
|34
|30
|19
|Тюмень
|34
|23(-6)
|20
|Зенит-2
|34
|22
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"Тамбов" спасается в Москве
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"Сочи" приближается к первой строчке
В центральном матче тура встречались команды, которые располагаются рядом в турнирной таблице, но решают совсем разные задачи - "Сочи" идет в Премьер-Лигу, а "Томь" всеми силами сливает концовку сезона. В очном матче сочинцы забивали даже в меньшинстве - при счете 1:1 Максим Барсов получил вторую желтую карточку и покинул поле, но "Сочи" все равно организовал два гола в ворота Мелихова. С пенальти (сколько же пенальти в ФНЛ бьют, это просто ужас) отличился Песегов, а точку в матче поставил Обольский. "Сочи" отрывается от "Томи" и отстает от "Тамбова" на два очка.
Тяжелая победа "Нижнего Новгорода"
Очень предсказуемым получился матч команды Черышева - "Сибирь" очень плохо играет на выезде, а "Нижний Новгород" не славится какой-то дикой атакующей игрой. Стиль "Нижнего Новгорода" - прагматизм, стандарты и ожидание ошибок соперника. Собственно, после стандарта и пришел решающий, как оказалось, гол - Даниил Фомин замкнул подачу с углового и принес "Нижнему Новгороду" победу. У "Сибири" еще остались математические шансы на сохранение прописки в ФНЛ, но, скорее всего, команда из Новосибирска составит компанию "Тюмени" и "Зениту-2".
Зарубы "СКА-Хабаровска" и "Авангарда"
Обе команды сражаются за зону стыковых матчей, но в отчетном туре отпустили "Нижний Новгород". "Авангард" дома неожиданно испытал проблемы с "Лучом" - причем команда из Владивостока, которая является одной из самых "сухих" в ФНЛ, отгрузила в ворота Саутина сразу два мяча (голами отметились Визнович и Хлебородов). "Авангард" дважды отыгрывался - сначала отличился Руденко, а потом забил бывший спартаковец Каюмов.
А вот "СКА-Хабаровск" в драматичном стиле упустил победу над "Ротором", который в последних турах очень уверенно смотрелся в обороне, но от дальневосточников получил тоже два гола - забивали Базелюк и Квеквескири. На 57-й минуте "Ротор" вернулся в игру благодаря голу Султонова, а уже в компенсированное время Янушковский сумасшедшим выстрелом с 30 метров спас для команды ничейный результат. Эпичная развязка.
"Шинник" отыгрывается с 0:3
Но самый крутой камбэк тура состоялся в Ярославле, где команда Александра Побегалова весь первый тайм провела в состоянии спячки. За это время "Чертаново" накидал в ворота Яшина три гола - забивали Колесниченко, Сарвели и Прудников. В перерыве игроков "Шинника" все-таки поменяли на футболистов - в итоге, к 71-й минуте "Шинник" отыграл три гола и мог забивать потом еще, как минимум, дважды, но "Чертаново" выстоял. Причем по ходу матча судья удалил главного тренера "Шинника" Побегалова за излишнюю эмоциональность. Крутой матч.
"Зенит-2" громит "Краснодар-2"
Да, если бы "Зенит-2" так играл в первой части сезона, то вполне мог бы идти где-нибудь в середине таблицы. А так "Зенит-2" борется только за 19 место, откуда еще есть шанс сбросить "Тюмень". Вчера "Зенит-2" обыграл "Краснодар-2", отгрузив в ворота Дениса Адамова пять мячей. Гости ответили всего двумя голами.
Другие результаты тура
Воронежский "Факел" спас ничью на последних секундах матча с "Тюменью" - свой 14-й гол в сезоне забил Игорь Лебеденко. Удивительный результат показывает ветеран. В другой битве аутсайдеров - в матче "Балтики" с "Армавиром" тоже была зафиксирована ничья 1:1.
Ну и "Химки" не удержали победу над "Мордовией" - после гола Баркова уже казалось, что свою четвертую победу подряд одержит подмосковный клуб, но все испортил Адаев, забивший в компенсированное время.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
Фото: группа ФК "Сочи" Вконтакте
"Тамбов" спасается в Москве
В матче со "Спартаком-2" команда Александра Григоряна столкнулась с серьезными проблемами. Сначала "Тамбов" не реализовал свой третий пенальти подряд - удар Кленкина намертво взял Шитов. В конце первого тайма гости все-таки вышли вперед благодаря голу Аппаева, но потом пропустили сразу два раза - в составе "Спартака-2" голами отметились Бакаев и Фольмер. Но на выручку оперативно пришел главный арбитр, назначивший еще один пенальти в ворота Шитова на последних минутах матча. Обухов с точки не промахнулся.
"Сочи" приближается к первой строчке
В центральном матче тура встречались команды, которые располагаются рядом в турнирной таблице, но решают совсем разные задачи - "Сочи" идет в Премьер-Лигу, а "Томь" всеми силами сливает концовку сезона. В очном матче сочинцы забивали даже в меньшинстве - при счете 1:1 Максим Барсов получил вторую желтую карточку и покинул поле, но "Сочи" все равно организовал два гола в ворота Мелихова. С пенальти (сколько же пенальти в ФНЛ бьют, это просто ужас) отличился Песегов, а точку в матче поставил Обольский. "Сочи" отрывается от "Томи" и отстает от "Тамбова" на два очка.
Тяжелая победа "Нижнего Новгорода"
Очень предсказуемым получился матч команды Черышева - "Сибирь" очень плохо играет на выезде, а "Нижний Новгород" не славится какой-то дикой атакующей игрой. Стиль "Нижнего Новгорода" - прагматизм, стандарты и ожидание ошибок соперника. Собственно, после стандарта и пришел решающий, как оказалось, гол - Даниил Фомин замкнул подачу с углового и принес "Нижнему Новгороду" победу. У "Сибири" еще остались математические шансы на сохранение прописки в ФНЛ, но, скорее всего, команда из Новосибирска составит компанию "Тюмени" и "Зениту-2".
Зарубы "СКА-Хабаровска" и "Авангарда"
Обе команды сражаются за зону стыковых матчей, но в отчетном туре отпустили "Нижний Новгород". "Авангард" дома неожиданно испытал проблемы с "Лучом" - причем команда из Владивостока, которая является одной из самых "сухих" в ФНЛ, отгрузила в ворота Саутина сразу два мяча (голами отметились Визнович и Хлебородов). "Авангард" дважды отыгрывался - сначала отличился Руденко, а потом забил бывший спартаковец Каюмов.
А вот "СКА-Хабаровск" в драматичном стиле упустил победу над "Ротором", который в последних турах очень уверенно смотрелся в обороне, но от дальневосточников получил тоже два гола - забивали Базелюк и Квеквескири. На 57-й минуте "Ротор" вернулся в игру благодаря голу Султонова, а уже в компенсированное время Янушковский сумасшедшим выстрелом с 30 метров спас для команды ничейный результат. Эпичная развязка.
"Шинник" отыгрывается с 0:3
Но самый крутой камбэк тура состоялся в Ярославле, где команда Александра Побегалова весь первый тайм провела в состоянии спячки. За это время "Чертаново" накидал в ворота Яшина три гола - забивали Колесниченко, Сарвели и Прудников. В перерыве игроков "Шинника" все-таки поменяли на футболистов - в итоге, к 71-й минуте "Шинник" отыграл три гола и мог забивать потом еще, как минимум, дважды, но "Чертаново" выстоял. Причем по ходу матча судья удалил главного тренера "Шинника" Побегалова за излишнюю эмоциональность. Крутой матч.
"Зенит-2" громит "Краснодар-2"
Да, если бы "Зенит-2" так играл в первой части сезона, то вполне мог бы идти где-нибудь в середине таблицы. А так "Зенит-2" борется только за 19 место, откуда еще есть шанс сбросить "Тюмень". Вчера "Зенит-2" обыграл "Краснодар-2", отгрузив в ворота Дениса Адамова пять мячей. Гости ответили всего двумя голами.
Другие результаты тура
Воронежский "Факел" спас ничью на последних секундах матча с "Тюменью" - свой 14-й гол в сезоне забил Игорь Лебеденко. Удивительный результат показывает ветеран. В другой битве аутсайдеров - в матче "Балтики" с "Армавиром" тоже была зафиксирована ничья 1:1.
Ну и "Химки" не удержали победу над "Мордовией" - после гола Баркова уже казалось, что свою четвертую победу подряд одержит подмосковный клуб, но все испортил Адаев, забивший в компенсированное время.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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