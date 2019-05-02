Источник: капитан "Зенита-2" Вяткин может продолжить карьеру в Португалии

Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|34
|66
|2
|Сочи
|34
|64
|3
|Томь
|34
|57
|4
|Нижний Новгород
|34
|56
|5
|Авангард
|33
|52
|6
|СКА-Хабаровск
|34
|52
|7
|Чертаново
|34
|51
|8
|Шинник
|34
|50
|9
|Ротор
|34
|47
|10
|Химки
|34
|46
|11
|Спартак-2
|34
|45
|12
|Краснодар-2
|33
|45
|13
|Мордовия
|34
|41
|14
|Луч
|34
|41
|15
|Факел
|34
|38
|16
|Балтика
|34
|38
|17
|Армавир
|34
|37
|18
|Сибирь
|34
|30
|19
|Тюмень
|34
|23(-6)
|20
|Зенит-2
|34
|22
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Sport24 сообщает, что португальский клуб "Жил Висенте", который со следующего сезона будет выступать в высшем дивизионе, проявляет интерес к защитнику "Зенита-2" Артему Вяткину.
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Вяткин вернулся в "Зенит-2" из аренды из финского "Лахти" в феврале.
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