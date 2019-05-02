Россия ФНЛ 2018/19 
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Тамбов
Сочи
Томь
Нижний Новгород
Авангард
СКА-Хабаровск
Чертаново
Шинник
Ротор
Химки
Спартак-2
Краснодар-2
Мордовия
Луч
Факел
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 34 66
2 Сочи 34 64
3 Томь 34 57
4 Нижний Новгород 34 56
5 Авангард 33 52
6 СКА-Хабаровск 34 52
7 Чертаново 34 51
8 Шинник 34 50
9 Ротор 34 47
10 Химки 34 46
11 Спартак-2 34 45
12 Краснодар-2 33 45
13 Мордовия 34 41
14 Луч 34 41
15 Факел 34 38
16 Балтика 34 38
17 Армавир 34 37
18 Сибирь 34 30
19 Тюмень 34 23(-6)
20 Зенит-2 34 22
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Источник: капитан "Зенита-2" Вяткин может продолжить карьеру в Португалии

Sport24 сообщает, что португальский клуб "Жил Висенте", который со следующего сезона будет выступать в высшем дивизионе, проявляет интерес к защитнику "Зенита-2" Артему Вяткину.

Скауты клуба приезжали просматривать 23-летнего футболиста на один из матчей ФНЛ.

Вяткин вернулся в "Зенит-2" из аренды из финского "Лахти" в феврале.
Теги: Зенит-2
Сегодня, 13:05
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