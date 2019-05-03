Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|34
|66
|2
|Сочи
|34
|64
|3
|Томь
|34
|57
|4
|Нижний Новгород
|34
|56
|5
|Авангард
|33
|52
|6
|СКА-Хабаровск
|34
|52
|7
|Чертаново
|34
|51
|8
|Шинник
|34
|50
|9
|Ротор
|34
|47
|10
|Химки
|34
|46
|11
|Спартак-2
|34
|45
|12
|Краснодар-2
|33
|45
|13
|Мордовия
|34
|41
|14
|Луч
|34
|41
|15
|Факел
|34
|38
|16
|Балтика
|34
|38
|17
|Армавир
|34
|37
|18
|Сибирь
|34
|30
|19
|Тюмень
|34
|23(-6)
|20
|Зенит-2
|34
|22
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Наставник "Сочи" признан лучшим тренером ФНЛ в апреле
Лучшим тренером ФНЛ в апреле стал наставник "Сочи" Александр Точилин, сообщает пресс-служба лиги.
Отметим, что подобную награду специалист получает второй месяц подряд. В голосовании болельщиков с большим отрывом победил главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский (54,2% голосов).
После 34-го тура "Сочи" занимает 2 место (64 очка).
Отметим, что подобную награду специалист получает второй месяц подряд. В голосовании болельщиков с большим отрывом победил главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский (54,2% голосов).
После 34-го тура "Сочи" занимает 2 место (64 очка).
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