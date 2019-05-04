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Тамбов
Сочи
Томь
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
Шинник
Авангард
Чертаново
Ротор
Химки
Спартак-2
Краснодар-2
Мордовия
Луч
Факел
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 34 66
2 Сочи 34 64
3 Томь 35 60
4 Нижний Новгород 34 56
5 СКА-Хабаровск 35 55
6 Шинник 35 53
7 Авангард 34 52
8 Чертаново 34 51
9 Ротор 34 47
10 Химки 34 46
11 Спартак-2 34 45
12 Краснодар-2 33 45
13 Мордовия 34 41
14 Луч 35 41
15 Факел 34 38
16 Балтика 34 38
17 Армавир 34 37
18 Сибирь 34 30
19 Тюмень 34 23(-6)
20 Зенит-2 35 22
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Новости партнеров

"Зенит-2" потерпел 23-е поражение в сезоне ФНЛ

Футболисты "СКА-Хабаровска" одержали уверенную победу над "Зенитом-2" (3:1) в рамках 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

Чемпионат России. Футбольная национальная лига. 35-й тур

"СКА-Хабаровск" — "Зенита-2" — 3:1

Голы: Базелюк, 21 (1:0); Базелюк, 42 (2:0); Юсупов, 56 (2:1); Суслов, 76 (3:1).
Теги: Зенит СКА-Хабаровск
Сегодня, 12:44
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(0)
#5  Neighbor   (Сегодня, 13:55)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ujhsysx
подрастает "достойная" смена в первую команду

Как показала практика времен главенства Мудко, при включенном админресурсе - они играют ничуть не хуже ЗеГнид-1. Просто сейчас Газпрому лень платить еще и за ФНЛ. А так - переставь местами - и тот же итог. главное. кто судить будет, а не кто голубую тряпку надел


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#4  следующий   (Сегодня, 13:51)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
Да есть в Зкните2 талантливая молодежь. Но вот только Зениту1 она не нужна. Зениту нужны только готовые звезды.
А свою молодежь, отдали бездарю Радимову. А потом мы читаем интервью воспитанников питерцев, что они мечтают играть за ЦСКА.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:36)
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ujhsysx
, вот вам и секрет, почему в 1-ом бомжезените, нет ни одного своего молодого воспитанника, все как один пришлые.

вранье
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  ujhsysx  Москва (Сегодня, 13:28)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Барселона»
Растущие молодые таланты в бомжезените-2, на первом месте снизу, подрастает "достойная" смена в первую команду, вот вам и секрет, почему в 1-ом бомжезените, нет ни одного своего молодого воспитанника, все как один пришлые.
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 12:58)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Вадик Радимов - сказочный долпаеп confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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