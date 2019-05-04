"Шинник" уверенно обыграл "Луч" в гостевом матче ФНЛ

Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|34
|66
|2
|Сочи
|34
|64
|3
|Томь
|35
|60
|4
|Нижний Новгород
|34
|56
|5
|СКА-Хабаровск
|35
|55
|6
|Шинник
|35
|53
|7
|Авангард
|34
|52
|8
|Чертаново
|34
|51
|9
|Ротор
|34
|47
|10
|Химки
|34
|46
|11
|Спартак-2
|34
|45
|12
|Краснодар-2
|33
|45
|13
|Мордовия
|34
|41
|14
|Луч
|35
|41
|15
|Факел
|34
|38
|16
|Балтика
|34
|38
|17
|Армавир
|34
|37
|18
|Сибирь
|34
|30
|19
|Тюмень
|34
|23(-6)
|20
|Зенит-2
|35
|22
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:23
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (4)
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (4)
13:53
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд
12:12
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
10:38
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
01:00
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
00:20
Рашид Рахимов - о своем будущем: тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов
Рашид Рахимов - о своем будущем: тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов
Вчера, 23:54
"Севилья" на своём поле потерпела разгром в матче с "Леганесом" (6)
"Севилья" на своём поле потерпела разгром в матче с "Леганесом" (6)
Вчера, 23:53
"Эвертон" обыграл "Бёрнли" в матче АПЛ
"Эвертон" обыграл "Бёрнли" в матче АПЛ
Вчера, 23:43
"Страсбург" и "Марсель" поделили очки в матче Лиги 1
"Страсбург" и "Марсель" поделили очки в матче Лиги 1
Вчера, 23:27
"РБ Лейпциг" упустил победу над "Майнцем"
"РБ Лейпциг" упустил победу над "Майнцем"
Вчера, 23:25
Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Торино" (1)
Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Торино" (1)
Вчера, 22:45
Хорен Байрамян: пенальти? Показалось, что мяч попал защитнику сначала в руку, а потом в грудь
Хорен Байрамян: пенальти? Показалось, что мяч попал защитнику сначала в руку, а потом в грудь
Вчера, 22:30
Ведран Чорлука готов сыграть с "Арсеналом" (1)
Ведран Чорлука готов сыграть с "Арсеналом" (1)
Вчера, 22:15
Евгений Башкиров: за счет командных действий, за счет терпения и характера смогли победить
Евгений Башкиров: за счет командных действий, за счет терпения и характера смогли победить
Вчера, 22:00
Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом" (11)
Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом" (11)
Вчера, 21:37
Милан Шкриниар продлит контракт с "Интером"
Милан Шкриниар продлит контракт с "Интером"
"Шинник" уверенно обыграл "Луч" в гостевом матче ФНЛ
Футболисты ярославского "Шинника" нанесли поражение владивостокскому "Лучу" (2:0) в матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги.
Чемпионат России. Футбольная национальная лига. 35-й тур
"Луч" - "Шинник" — 0:2
Голы: Самодин, 36 (0:1); Камилов, 66 (0:2).
Чемпионат России. Футбольная национальная лига. 35-й тур
"Луч" - "Шинник" — 0:2
Голы: Самодин, 36 (0:1); Камилов, 66 (0:2).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.