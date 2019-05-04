Россия ФНЛ 2018/19 
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Сочи
Тамбов
Томь
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
Шинник
Авангард
Чертаново
Краснодар-2
Химки
Ротор
Спартак-2
Мордовия
Луч
Армавир
Факел
Балтика
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Сочи 35 67
2 Тамбов 35 67
3 Томь 35 60
4 Нижний Новгород 35 56
5 СКА-Хабаровск 35 55
6 Шинник 35 53
7 Авангард 34 52
8 Чертаново 34 51
9 Краснодар-2 34 48
10 Химки 35 47
11 Ротор 34 47
12 Спартак-2 34 45
13 Мордовия 34 41
14 Луч 35 41
15 Армавир 35 40
16 Факел 35 39
17 Балтика 35 38
18 Сибирь 35 30
19 Тюмень 35 24(-6)
20 Зенит-2 35 22
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"Тамбов" и "Факел" сыграли вничью

"Тамбов" и "Факел" сыграли вничью в матче 35-го тура первенства России в ФНЛ - 0:0.

ФНЛ

35-й тур

"Тамбов" – "Факел" (Воронеж) – 0:0

"Тамбов": Шелия, Овсиенко, Рыбин, Чистяков, Чернышов (Муйива, 36), Кашчелан (Мурнин, 71), Чуперка, Килин, Обухов (Хосонов, 59), Аппаев (Кленкин, 83), Мамтов.

"Факел" (Воронеж): Лантратов, Пройич, Божин, Осипенко, Цвейба, Молодцов, Джабраилов (Макарчук, 60), Черный, Олейников (Афанасьев, 81), Русак (Мануковский, 46), Лебеденко (Бирюков, 87).

Предупреждения: Цвейба, 9. Чернышов, 30. Кашчелан, 70. Чуперка, 77.
Теги: Тамбов Факел
Сегодня, 21:01
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