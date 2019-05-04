Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Сочи
|35
|67
|2
|Тамбов
|35
|67
|3
|Томь
|35
|60
|4
|Нижний Новгород
|35
|56
|5
|СКА-Хабаровск
|35
|55
|6
|Шинник
|35
|53
|7
|Авангард
|34
|52
|8
|Чертаново
|34
|51
|9
|Краснодар-2
|34
|48
|10
|Химки
|35
|47
|11
|Ротор
|34
|47
|12
|Спартак-2
|34
|45
|13
|Мордовия
|34
|41
|14
|Луч
|35
|41
|15
|Армавир
|35
|40
|16
|Факел
|35
|39
|17
|Балтика
|35
|38
|18
|Сибирь
|35
|30
|19
|Тюмень
|35
|24(-6)
|20
|Зенит-2
|35
|22
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"Тамбов" и "Факел" сыграли вничью
"Тамбов" и "Факел" сыграли вничью в матче 35-го тура первенства России в ФНЛ - 0:0.
ФНЛ
35-й тур
"Тамбов" – "Факел" (Воронеж) – 0:0
"Тамбов": Шелия, Овсиенко, Рыбин, Чистяков, Чернышов (Муйива, 36), Кашчелан (Мурнин, 71), Чуперка, Килин, Обухов (Хосонов, 59), Аппаев (Кленкин, 83), Мамтов.
"Факел" (Воронеж): Лантратов, Пройич, Божин, Осипенко, Цвейба, Молодцов, Джабраилов (Макарчук, 60), Черный, Олейников (Афанасьев, 81), Русак (Мануковский, 46), Лебеденко (Бирюков, 87).
Предупреждения: Цвейба, 9. Чернышов, 30. Кашчелан, 70. Чуперка, 77.
ФНЛ
35-й тур
"Тамбов" – "Факел" (Воронеж) – 0:0
"Тамбов": Шелия, Овсиенко, Рыбин, Чистяков, Чернышов (Муйива, 36), Кашчелан (Мурнин, 71), Чуперка, Килин, Обухов (Хосонов, 59), Аппаев (Кленкин, 83), Мамтов.
"Факел" (Воронеж): Лантратов, Пройич, Божин, Осипенко, Цвейба, Молодцов, Джабраилов (Макарчук, 60), Черный, Олейников (Афанасьев, 81), Русак (Мануковский, 46), Лебеденко (Бирюков, 87).
Предупреждения: Цвейба, 9. Чернышов, 30. Кашчелан, 70. Чуперка, 77.
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