Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Сочи
|35
|67
|2
|Тамбов
|35
|67
|3
|Томь
|35
|60
|4
|Нижний Новгород
|35
|56
|5
|СКА-Хабаровск
|35
|55
|6
|Чертаново
|35
|54
|7
|Шинник
|35
|53
|8
|Авангард
|34
|52
|9
|Краснодар-2
|34
|48
|10
|Химки
|35
|47
|11
|Ротор
|35
|47
|12
|Спартак-2
|35
|45
|13
|Мордовия
|35
|44
|14
|Луч
|35
|41
|15
|Армавир
|35
|40
|16
|Факел
|35
|39
|17
|Балтика
|35
|38
|18
|Сибирь
|35
|30
|19
|Тюмень
|35
|24(-6)
|20
|Зенит-2
|35
|22
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"Сочи" выходит на первое место. Обзор 35-го тура ФНЛ
Не совсем успешно начал свой тамбовский заплыв Александр Григорян - за три тура до конца чемпионата "Тамбов" упустил первую строчку, на которую ворвался неудержимый "Сочи" Александра Точилина. Об этом и не только - в нашем обзоре лучшей лиги мира
Выездная победа "Сочи"
"Сочи" обыграл в Новосибирске "Сибирь", причем сделал это в экономном режиме - в очередной раз с пенальти забил Евгений Песегов, собственно, этого гола и хватило для победы. Казалось бы, настроение болельщиков "Сочи" трудно испортить, но стало известно, что перед матчем тяжелую травму получил лучший бомбардир ФНЛ Максим Барсов - форвард, возможно, порвал крестообразные связки. Нужно дождаться официального заявления, но в любом случае до конца сезона лидер атаки своей команде уже не поможет.
Нули в Тамбове
"Тамбов" дома принимал "Факел", но так и не смог пробить команду из Воронежа. Более того, "Факел" больше чем половину матча провел в меньшинстве - на 41-й минуте прямую красную карточку получил Вадим Черный. Вдесятером "Факел" выставил автобус и с помощью ливня окончательно убил темп игры. Матч был скучный, сказать о нем совершенно нечего, кроме того, что "Тамбов" упустил первое место и снова потерял очки при Григоряне.
"Томь" все-таки идет в РПЛ?
Вроде бы начала уже "Томь" свое падение, разгоняясь с каждым туром все больше, но на этот раз неожиданно дома переиграла еще одну команду, которая не особо горит желанием повышаться в классе. "Авангард" за весь матч всего один раз пробил в створ ворот, а один из четырех ударов "Томи" оказался голевым - на 56-й минуте забил Николай Калинский. "Томь" осталась на третьей позиции и при определенном стечении обстоятельств может даже вернуться на вторую строчку. Но это очень вряд ли.
Сенсационная победа "Армавира"
Команда из Краснодарского края ожесточенно рубится за выживание и в пылу борьбы сняла скальп с "Нижнего Новгорода", который как бы претендует на промоушн. Счет в матче открыли гости - в первом тайме отличился Максим Палиенко, но после этого Черышев в привычном стиле начал сушить игру, за что и поплатился. Сначала Петр Тен вколотил мяч в ворота Анисимова, а затем уже в большинстве (Хрипков был удален с поля) "Армавир" додавил соперника - победный гол на счету Романенко. Важнейшие три очка набирает "Армавир", а "Нижний Новгород"... Как и весь сезон - сплошные качели.
"СКА-Хабаровск" все ближе к четвертому месту
А вообще Черышеву надо опасаться. Преимущества осталось-то всего очко - "СКА-Хабаровск" дома без особых проблем разобрался с "Зенитом-2". В первом тайме дублем отметился Константин Базелюк (как-то часто стал забивать бывший форвард ЦСКА, видимо, в FIFA надоело играть), на что голом Артема Юсупова ответили гости. Но во втором тайме Суслов оперативно восстановил разницу в два мяча и поставил точку в матче своим ударом. Борьба за стыковые матчи продолжается!
"Чертаново" тоже рядом
Да, после бодрого старта молодая команда выступала не очень стабильно, но запаса прочности хватает, чтобы претендовать на промоушн до конца чемпионата. После победы над "Спартаком-2" "Чертаново" находится в двух очках от "Нижнего Новгорода", и никто не знает, чем все, в итоге, закончится. В первом тайме красно-белые могли выйти вперед, но Ломаев потащил пенальти после удара Маслова. А в начале второго тайма забил Юрий Горшков свои фирменным обводящим ударом с левой ноги, классно исполнив штрафной удар. Этого и хватило для минимальной победы.
Другие результаты тура
"Шинник" тоже остается в борьбе за стыки - команда из Ярославля на выезде обыграла "Луч" со счетом 2:0. "Краснодар-2" оказался сильнее "Балтики" (2:1) и заметно уменьшим шансы команды из Калининграда на сохранение прописки в ФНЛ. "Тюмень" дома сыграла 0:0 с "Химками". Ну и "Мордовия" после серии неудач одержала важную победу над "Ротором" (1:0), который, видимо, все свои задачи на сезон уже решил.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
Выездная победа "Сочи"
"Сочи" обыграл в Новосибирске "Сибирь", причем сделал это в экономном режиме - в очередной раз с пенальти забил Евгений Песегов, собственно, этого гола и хватило для победы. Казалось бы, настроение болельщиков "Сочи" трудно испортить, но стало известно, что перед матчем тяжелую травму получил лучший бомбардир ФНЛ Максим Барсов - форвард, возможно, порвал крестообразные связки. Нужно дождаться официального заявления, но в любом случае до конца сезона лидер атаки своей команде уже не поможет.
Нули в Тамбове
"Тамбов" дома принимал "Факел", но так и не смог пробить команду из Воронежа. Более того, "Факел" больше чем половину матча провел в меньшинстве - на 41-й минуте прямую красную карточку получил Вадим Черный. Вдесятером "Факел" выставил автобус и с помощью ливня окончательно убил темп игры. Матч был скучный, сказать о нем совершенно нечего, кроме того, что "Тамбов" упустил первое место и снова потерял очки при Григоряне.
"Томь" все-таки идет в РПЛ?
Вроде бы начала уже "Томь" свое падение, разгоняясь с каждым туром все больше, но на этот раз неожиданно дома переиграла еще одну команду, которая не особо горит желанием повышаться в классе. "Авангард" за весь матч всего один раз пробил в створ ворот, а один из четырех ударов "Томи" оказался голевым - на 56-й минуте забил Николай Калинский. "Томь" осталась на третьей позиции и при определенном стечении обстоятельств может даже вернуться на вторую строчку. Но это очень вряд ли.
Сенсационная победа "Армавира"
Команда из Краснодарского края ожесточенно рубится за выживание и в пылу борьбы сняла скальп с "Нижнего Новгорода", который как бы претендует на промоушн. Счет в матче открыли гости - в первом тайме отличился Максим Палиенко, но после этого Черышев в привычном стиле начал сушить игру, за что и поплатился. Сначала Петр Тен вколотил мяч в ворота Анисимова, а затем уже в большинстве (Хрипков был удален с поля) "Армавир" додавил соперника - победный гол на счету Романенко. Важнейшие три очка набирает "Армавир", а "Нижний Новгород"... Как и весь сезон - сплошные качели.
"СКА-Хабаровск" все ближе к четвертому месту
А вообще Черышеву надо опасаться. Преимущества осталось-то всего очко - "СКА-Хабаровск" дома без особых проблем разобрался с "Зенитом-2". В первом тайме дублем отметился Константин Базелюк (как-то часто стал забивать бывший форвард ЦСКА, видимо, в FIFA надоело играть), на что голом Артема Юсупова ответили гости. Но во втором тайме Суслов оперативно восстановил разницу в два мяча и поставил точку в матче своим ударом. Борьба за стыковые матчи продолжается!
"Чертаново" тоже рядом
Да, после бодрого старта молодая команда выступала не очень стабильно, но запаса прочности хватает, чтобы претендовать на промоушн до конца чемпионата. После победы над "Спартаком-2" "Чертаново" находится в двух очках от "Нижнего Новгорода", и никто не знает, чем все, в итоге, закончится. В первом тайме красно-белые могли выйти вперед, но Ломаев потащил пенальти после удара Маслова. А в начале второго тайма забил Юрий Горшков свои фирменным обводящим ударом с левой ноги, классно исполнив штрафной удар. Этого и хватило для минимальной победы.
Другие результаты тура
"Шинник" тоже остается в борьбе за стыки - команда из Ярославля на выезде обыграла "Луч" со счетом 2:0. "Краснодар-2" оказался сильнее "Балтики" (2:1) и заметно уменьшим шансы команды из Калининграда на сохранение прописки в ФНЛ. "Тюмень" дома сыграла 0:0 с "Химками". Ну и "Мордовия" после серии неудач одержала важную победу над "Ротором" (1:0), который, видимо, все свои задачи на сезон уже решил.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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