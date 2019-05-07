Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
Сочи
Тамбов
Томь
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
Чертаново
Шинник
Авангард
Краснодар-2
Химки
Ротор
Спартак-2
Мордовия
Луч
Армавир
Факел
Балтика
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Сочи 35 67
2 Тамбов 35 67
3 Томь 35 60
4 Нижний Новгород 35 56
5 СКА-Хабаровск 35 55
6 Чертаново 35 54
7 Шинник 35 53
8 Авангард 34 52
9 Краснодар-2 34 48
10 Химки 35 47
11 Ротор 35 47
12 Спартак-2 35 45
13 Мордовия 35 44
14 Луч 35 41
15 Армавир 35 40
16 Факел 35 39
17 Балтика 35 38
18 Сибирь 35 30
19 Тюмень 35 24(-6)
20 Зенит-2 35 22
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Анастасию Пустовойтову могут внести в список арбитров на матчи ФНЛ

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал назначение россиянки Анастасии Пустовойтовой главным судьей финального матча женской Лиги чемпионов между "Лионом" и "Барселоной", а также заявил, что в будущем она может получить назначение на матч ФНЛ.

"Все, что зависит от меня и департамента, мы сделали, и один из плюсов, который пошел в копилочку Насти, это то, что ее привлекали к матчам ФНЛ. Она показала, что прогрессирует.

Об РПЛ пока говорить рано, но если все будет так же идти, то мы внесем ее в список арбитров, которые работают на ФНЛ.

Дело в том, что мужской футбол быстрее, чем женский. Женщина не всегда может успеть. Если все получится, то я был бы только рад", - цитирует Егорова Sport24.
Теги: Пустовойтова Егоров
Сегодня, 14:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама