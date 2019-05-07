Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Сочи
|35
|67
|2
|Тамбов
|35
|67
|3
|Томь
|35
|60
|4
|Нижний Новгород
|35
|56
|5
|СКА-Хабаровск
|35
|55
|6
|Чертаново
|35
|54
|7
|Шинник
|35
|53
|8
|Авангард
|34
|52
|9
|Краснодар-2
|34
|48
|10
|Химки
|35
|47
|11
|Ротор
|35
|47
|12
|Спартак-2
|35
|45
|13
|Мордовия
|35
|44
|14
|Луч
|35
|41
|15
|Армавир
|35
|40
|16
|Факел
|35
|39
|17
|Балтика
|35
|38
|18
|Сибирь
|35
|30
|19
|Тюмень
|35
|24(-6)
|20
|Зенит-2
|35
|22
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Анастасию Пустовойтову могут внести в список арбитров на матчи ФНЛ
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал назначение россиянки Анастасии Пустовойтовой главным судьей финального матча женской Лиги чемпионов между "Лионом" и "Барселоной", а также заявил, что в будущем она может получить назначение на матч ФНЛ.
"Все, что зависит от меня и департамента, мы сделали, и один из плюсов, который пошел в копилочку Насти, это то, что ее привлекали к матчам ФНЛ. Она показала, что прогрессирует.
Об РПЛ пока говорить рано, но если все будет так же идти, то мы внесем ее в список арбитров, которые работают на ФНЛ.
Дело в том, что мужской футбол быстрее, чем женский. Женщина не всегда может успеть. Если все получится, то я был бы только рад", - цитирует Егорова Sport24.
"Все, что зависит от меня и департамента, мы сделали, и один из плюсов, который пошел в копилочку Насти, это то, что ее привлекали к матчам ФНЛ. Она показала, что прогрессирует.
Об РПЛ пока говорить рано, но если все будет так же идти, то мы внесем ее в список арбитров, которые работают на ФНЛ.
Дело в том, что мужской футбол быстрее, чем женский. Женщина не всегда может успеть. Если все получится, то я был бы только рад", - цитирует Егорова Sport24.
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