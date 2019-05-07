Россия ФНЛ 2018/19 
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Сочи
Тамбов
Томь
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
Чертаново
Шинник
Авангард
Краснодар-2
Химки
Ротор
Спартак-2
Мордовия
Луч
Армавир
Факел
Балтика
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Сочи 35 67
2 Тамбов 35 67
3 Томь 35 60
4 Нижний Новгород 35 56
5 СКА-Хабаровск 35 55
6 Чертаново 35 54
7 Шинник 35 53
8 Авангард 34 52
9 Краснодар-2 34 48
10 Химки 35 47
11 Ротор 35 47
12 Спартак-2 35 45
13 Мордовия 35 44
14 Луч 35 41
15 Армавир 35 40
16 Факел 35 39
17 Балтика 35 38
18 Сибирь 35 30
19 Тюмень 35 24(-6)
20 Зенит-2 35 22
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Арбитр Пустовойтова: приложу все усилия, чтобы сдавать мужские нормативы

Российский рефери Анастасия Пустовойтова прокомментировала слова руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова, который заявил, что в будущем Пустовойтова может получить назначение на матчи Футбольной национальной лиги.

Напомним, что Пустовойтова ранее была назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов.

"Для меня возможное назначение на матчи ФНЛ — это прекрасная новость! Тем более, что у меня непонимание с «руководителем», которая отвечает за женское судейство. Какое? Ее интервью на новость о назначении меня и Курочкиной говорит все за себя. Наши взгляды и рекомендации ФИФА расходятся с ее видением развития и роста женского судейства, что отражается на моих с Курочкиной назначениях.

Со своей стороны, я приложу все усилия, чтобы сдавать мужские нормативы и справляться с матчами, которые мне доверят судить. Огромное спасибо Александру Егорову, Николаю Левникову и его команде единомышленников, если бы не они, то ничего этого не было.

Для меня это большой шаг. Мы идем по европейскому пути, пусть и с опозданием. Надеюсь в дальнейшем девушкам коллегам будет легче на своем поприще. Физиологически естественно мужчины быстрее, значит буду тренироваться еще больше", - цитирует Пустовойтову Sport24.
Теги: Пустовойтова
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#1  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:14)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Красава!!
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
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