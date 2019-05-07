Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Сочи
|35
|67
|2
|Тамбов
|35
|67
|3
|Томь
|35
|60
|4
|Нижний Новгород
|35
|56
|5
|СКА-Хабаровск
|35
|55
|6
|Чертаново
|35
|54
|7
|Шинник
|35
|53
|8
|Авангард
|34
|52
|9
|Краснодар-2
|34
|48
|10
|Химки
|35
|47
|11
|Ротор
|35
|47
|12
|Спартак-2
|35
|45
|13
|Мордовия
|35
|44
|14
|Луч
|35
|41
|15
|Армавир
|35
|40
|16
|Факел
|35
|39
|17
|Балтика
|35
|38
|18
|Сибирь
|35
|30
|19
|Тюмень
|35
|24(-6)
|20
|Зенит-2
|35
|22
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Арбитр Пустовойтова: приложу все усилия, чтобы сдавать мужские нормативы
Российский рефери Анастасия Пустовойтова прокомментировала слова руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова, который заявил, что в будущем Пустовойтова может получить назначение на матчи Футбольной национальной лиги.
Напомним, что Пустовойтова ранее была назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов.
"Для меня возможное назначение на матчи ФНЛ — это прекрасная новость! Тем более, что у меня непонимание с «руководителем», которая отвечает за женское судейство. Какое? Ее интервью на новость о назначении меня и Курочкиной говорит все за себя. Наши взгляды и рекомендации ФИФА расходятся с ее видением развития и роста женского судейства, что отражается на моих с Курочкиной назначениях.
Со своей стороны, я приложу все усилия, чтобы сдавать мужские нормативы и справляться с матчами, которые мне доверят судить. Огромное спасибо Александру Егорову, Николаю Левникову и его команде единомышленников, если бы не они, то ничего этого не было.
Для меня это большой шаг. Мы идем по европейскому пути, пусть и с опозданием. Надеюсь в дальнейшем девушкам коллегам будет легче на своем поприще. Физиологически естественно мужчины быстрее, значит буду тренироваться еще больше", - цитирует Пустовойтову Sport24.
Напомним, что Пустовойтова ранее была назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов.
"Для меня возможное назначение на матчи ФНЛ — это прекрасная новость! Тем более, что у меня непонимание с «руководителем», которая отвечает за женское судейство. Какое? Ее интервью на новость о назначении меня и Курочкиной говорит все за себя. Наши взгляды и рекомендации ФИФА расходятся с ее видением развития и роста женского судейства, что отражается на моих с Курочкиной назначениях.
Со своей стороны, я приложу все усилия, чтобы сдавать мужские нормативы и справляться с матчами, которые мне доверят судить. Огромное спасибо Александру Егорову, Николаю Левникову и его команде единомышленников, если бы не они, то ничего этого не было.
Для меня это большой шаг. Мы идем по европейскому пути, пусть и с опозданием. Надеюсь в дальнейшем девушкам коллегам будет легче на своем поприще. Физиологически естественно мужчины быстрее, значит буду тренироваться еще больше", - цитирует Пустовойтову Sport24.
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