Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
Сочи
Тамбов
Томь
Нижний Новгород
Авангард
СКА-Хабаровск
Чертаново
Шинник
Ротор
Краснодар-2
Химки
Спартак-2
Мордовия
Луч
Армавир
Факел
Балтика
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Сочи 36 67
2 Тамбов 35 67
3 Томь 35 60
4 Нижний Новгород 35 56
5 Авангард 35 55
6 СКА-Хабаровск 35 55
7 Чертаново 35 54
8 Шинник 35 53
9 Ротор 36 50
10 Краснодар-2 34 48
11 Химки 35 47
12 Спартак-2 36 45
13 Мордовия 35 44
14 Луч 36 44
15 Армавир 36 40
16 Факел 35 39
17 Балтика 35 38
18 Сибирь 36 33
19 Тюмень 36 24(-6)
20 Зенит-2 35 22
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"Тамбов" и "Сочи" вышли в Премьер-лигу

"Шинник" обыграл в "Томь" в матче 36-го тура первенства России (1:0) и лишил сибиряков шанса на прямой выход в премьер-лигу.

Таким образом, "Сочи" и "Тамбов" независимо от результатов оставшихся встреч поднимутся в классе.
Теги: Тамбов Сочи
Сегодня, 17:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(1)
#7  Смотрящий  Москва (Сегодня, 19:03)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
на очереди Нижний и Балтика, у Ротора все плохо.

Это потому, что Балтика в зоне вылета, а Ротор в 6 очках от зоны стыков?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#6  pasha  Ленинград (Сегодня, 18:34)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Милости просим..


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#5  dreamcatcher  Н-ск (Сегодня, 18:31)
  • 0
  •  (2)

В Сочи интересный тренер.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 18:13)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: voron-
Томи премьер нахрен не нужна, а будут как Енисей очки раздовать только, и бюджета нет не хотят участи амкара тосно и анжи

Тамбов, это Томь2, может даже похлеще.
Был бы рад командам, у которых есть стадионы. Вот Сочи уже хорошо, на очереди Нижний и Балтика, у Ротора все плохо.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  Romella  Красноярск (Сегодня, 18:07)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: voron-
Томи премьер нахрен не нужна, а будут как Енисей очки раздовать только, и бюджета нет не хотят участи амкара тосно и анжи

Россия..посмотри карту..обезьяны ебаные..

от Урала и Дальнего Востока
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#2  voron-   (Сегодня, 17:40)
  • 0
  •  (0)

Томи премьер нахрен не нужна, а будут как Енисей очки раздовать только, и бюджета нет не хотят участи амкара тосно и анжи
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#1  сын кубани  краснодар (Сегодня, 17:14)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Отличное дерби у нас появляется - с выездом на море!


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама