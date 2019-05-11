"Тамбов" и "Сочи" вышли в Премьер-лигу

"Шинник" обыграл в "Томь" в матче 36-го тура первенства России (1:0) и лишил сибиряков шанса на прямой выход в премьер-лигу.Таким образом, "Сочи" и "Тамбов" независимо от результатов оставшихся встреч поднимутся в классе.