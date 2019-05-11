Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Сочи
|36
|67
|2
|Тамбов
|35
|67
|3
|Томь
|35
|60
|4
|Нижний Новгород
|35
|56
|5
|Авангард
|35
|55
|6
|СКА-Хабаровск
|35
|55
|7
|Чертаново
|35
|54
|8
|Шинник
|35
|53
|9
|Ротор
|36
|50
|10
|Краснодар-2
|34
|48
|11
|Химки
|35
|47
|12
|Спартак-2
|36
|45
|13
|Мордовия
|35
|44
|14
|Луч
|36
|44
|15
|Армавир
|36
|40
|16
|Факел
|35
|39
|17
|Балтика
|35
|38
|18
|Сибирь
|36
|33
|19
|Тюмень
|36
|24(-6)
|20
|Зенит-2
|35
|22
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"Тамбов" и "Сочи" вышли в Премьер-лигу
"Шинник" обыграл в "Томь" в матче 36-го тура первенства России (1:0) и лишил сибиряков шанса на прямой выход в премьер-лигу.
Таким образом, "Сочи" и "Тамбов" независимо от результатов оставшихся встреч поднимутся в классе.
Таким образом, "Сочи" и "Тамбов" независимо от результатов оставшихся встреч поднимутся в классе.
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