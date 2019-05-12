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Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Сочи 36 67
2 Тамбов 35 67
3 Томь 36 60
4 Нижний Новгород 36 59
5 Шинник 36 56
6 Авангард 35 55
7 Чертаново 36 55
8 СКА-Хабаровск 36 55
9 Ротор 36 50
10 Краснодар-2 35 48
11 Химки 35 47
12 Спартак-2 36 45
13 Мордовия 36 44
14 Луч 36 44
15 Балтика 36 41
16 Армавир 36 40
17 Факел 36 40
18 Сибирь 36 33
19 Зенит-2 36 25
20 Тюмень 36 24(-6)
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Дмитрий Аленичев: пока не готов сказать, насколько я виноват в вылете "Енисея" в ФНЛ

Главный тренер "Енисей" Дмитрий Аленичев дал комментарий после поражения со счётом 0:4 в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром".

"Огромное преимущество "Краснодара". Вполне закономерный крупный счёт. Если говорить про первую игру с "быками", то в первые 60 минут, когда выставили автобус, в плане дисциплины она мне понравилась. Но затем в следующие тридцать минут мы были уставшие и сказалось исполнительское мастерство игроков "Краснодара".

Если говорить про сегодняшний матч, то практически ничего не создали в атаке, за исключением момента, который был у Паши Комолова. Удовлетворения никакого нет, поскольку "Краснодар", откровенно говоря, нас простил ещё в трёх-четырёх моментах. Поэтому в плане дисциплины 60 минут первой игры были неплохими, а результат опять-таки отрицательный. Сегодня и в обороне сыграли плохо, и в атаке ничего не создали.

Сколько вины за вылет в ФНЛ в процентом соотношении лежит на мне, а сколько на игроках? Надо сделать тщательный анализ, и после этого смогу ответить на этот вопрос", - цитирует Аленичева пресс-служба красноярского клуба.
Теги: Аленичев Енисей Краснодар
Сегодня, 00:23
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#3  Irbis   (Сегодня, 00:42)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да после интервью где алень говорит ну соперникам очки нужнее сто процентов вина тренера
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#2  колокольчик  москва (Сегодня, 00:31)
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Как всегда, идиотский вопрос т.н. журналиста о процентах.. ха-ха. Ответ понравился - надо посчитать на досуге
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 00:26)
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online

Краснодару очки нужнее просто вот и всё
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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