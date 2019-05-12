Дмитрий Аленичев: пока не готов сказать, насколько я виноват в вылете "Енисея" в ФНЛ

Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Сочи
|36
|67
|2
|Тамбов
|35
|67
|3
|Томь
|36
|60
|4
|Нижний Новгород
|36
|59
|5
|Шинник
|36
|56
|6
|Авангард
|35
|55
|7
|Чертаново
|36
|55
|8
|СКА-Хабаровск
|36
|55
|9
|Ротор
|36
|50
|10
|Краснодар-2
|35
|48
|11
|Химки
|35
|47
|12
|Спартак-2
|36
|45
|13
|Мордовия
|36
|44
|14
|Луч
|36
|44
|15
|Балтика
|36
|41
|16
|Армавир
|36
|40
|17
|Факел
|36
|40
|18
|Сибирь
|36
|33
|19
|Зенит-2
|36
|25
|20
|Тюмень
|36
|24(-6)
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 22:02
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первенстве молодежек (12)
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первенстве молодежек (12)
Вчера, 21:49
Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ (5)
Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ (5)
Вчера, 21:22
Марко Трабукки: в "Спартаке" были против прихода Джикии и Самедова. Но Федун купил их по просьбе Карреры (1)
Марко Трабукки: в "Спартаке" были против прихода Джикии и Самедова. Но Федун купил их по просьбе Карреры (1)
Вчера, 20:21
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (5)
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (5)
Вчера, 20:16
Антон Швец: "Ахмат" должен был больше забивать
Антон Швец: "Ахмат" должен был больше забивать
Вчера, 20:03
Миодраг Божович: "Крылья" пропустили из-за потери концентрации (5)
Миодраг Божович: "Крылья" пропустили из-за потери концентрации (5)
Вчера, 19:46
"Урожай" вышел в единоличные лидеры "Юга" (2)
"Урожай" вышел в единоличные лидеры "Юга" (2)
Вчера, 19:14
Тарас Бурлак забил в премьер-лиге впервые за восемь лет (2)
Тарас Бурлак забил в премьер-лиге впервые за восемь лет (2)
Вчера, 19:06
ЦСКА вылетел в Петербург на матч с "Зенитом" (фото) (36)
ЦСКА вылетел в Петербург на матч с "Зенитом" (фото) (36)
Вчера, 18:56
"Крылья" проиграли и в Грозном. Они не выглядят командой, способной выиграть "стыки" (4)
"Крылья" проиграли и в Грозном. Они не выглядят командой, способной выиграть "стыки" (4)
Вчера, 18:53
Николай Наумов: Смолов вернулся! (3)
Николай Наумов: Смолов вернулся! (3)
Вчера, 18:27
"Ахмат" дома победил "Крылья Советов" (3)
"Ахмат" дома победил "Крылья Советов" (3)
Вчера, 17:51
Маурисио Почеттино назвал условия перехода в "Ювентус" (2)
Маурисио Почеттино назвал условия перехода в "Ювентус" (2)
Вчера, 17:43
"Реал" не будет отдавать "Лиону" защитника
"Реал" не будет отдавать "Лиону" защитника
Вчера, 17:24
"Краснодар" победил в гостях впервые с ноября
"Краснодар" победил в гостях впервые с ноября
Вчера, 17:08
"Тамбов" и "Сочи" вышли в Премьер-лигу (15)
"Тамбов" и "Сочи" вышли в Премьер-лигу (15)
Вчера, 16:18
"Барселона" купит трех игроков у "Аякса" (5)
"Барселона" купит трех игроков у "Аякса" (5)
Вчера, 15:52
"Краснодар" разгромил "Енисей" (31)
"Краснодар" разгромил "Енисей" (31)
Вчера, 15:39
«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (11)
«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (11)
Вчера, 15:35
Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити" (1)
Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити" (1)
Вчера, 15:21
Диего Симеоне: я не беспокоюсь за будущее Гризманна
Диего Симеоне: я не беспокоюсь за будущее Гризманна
Вчера, 14:14
Огнен Вукоевич возглавил молодежную сборную Хорватии (1)
Огнен Вукоевич возглавил молодежную сборную Хорватии (1)
Вчера, 13:52
"Локомотив" поздравил Юрия Семина с днем рождения (3)
"Локомотив" поздравил Юрия Семина с днем рождения (3)
Вчера, 13:21
"Сампдория" может быть продана за 120 миллионов евро (2)
"Сампдория" может быть продана за 120 миллионов евро (2)
Дмитрий Аленичев: пока не готов сказать, насколько я виноват в вылете "Енисея" в ФНЛ
Главный тренер "Енисей" Дмитрий Аленичев дал комментарий после поражения со счётом 0:4 в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром".
"Огромное преимущество "Краснодара". Вполне закономерный крупный счёт. Если говорить про первую игру с "быками", то в первые 60 минут, когда выставили автобус, в плане дисциплины она мне понравилась. Но затем в следующие тридцать минут мы были уставшие и сказалось исполнительское мастерство игроков "Краснодара".
Если говорить про сегодняшний матч, то практически ничего не создали в атаке, за исключением момента, который был у Паши Комолова. Удовлетворения никакого нет, поскольку "Краснодар", откровенно говоря, нас простил ещё в трёх-четырёх моментах. Поэтому в плане дисциплины 60 минут первой игры были неплохими, а результат опять-таки отрицательный. Сегодня и в обороне сыграли плохо, и в атаке ничего не создали.
Сколько вины за вылет в ФНЛ в процентом соотношении лежит на мне, а сколько на игроках? Надо сделать тщательный анализ, и после этого смогу ответить на этот вопрос", - цитирует Аленичева пресс-служба красноярского клуба.
"Огромное преимущество "Краснодара". Вполне закономерный крупный счёт. Если говорить про первую игру с "быками", то в первые 60 минут, когда выставили автобус, в плане дисциплины она мне понравилась. Но затем в следующие тридцать минут мы были уставшие и сказалось исполнительское мастерство игроков "Краснодара".
Если говорить про сегодняшний матч, то практически ничего не создали в атаке, за исключением момента, который был у Паши Комолова. Удовлетворения никакого нет, поскольку "Краснодар", откровенно говоря, нас простил ещё в трёх-четырёх моментах. Поэтому в плане дисциплины 60 минут первой игры были неплохими, а результат опять-таки отрицательный. Сегодня и в обороне сыграли плохо, и в атаке ничего не создали.
Сколько вины за вылет в ФНЛ в процентом соотношении лежит на мне, а сколько на игроках? Надо сделать тщательный анализ, и после этого смогу ответить на этот вопрос", - цитирует Аленичева пресс-служба красноярского клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.