Россия ФНЛ 2018/19 
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Сочи
Тамбов
Томь
Нижний Новгород
Шинник
Авангард
Чертаново
СКА-Хабаровск
Ротор
Краснодар-2
Химки
Спартак-2
Мордовия
Луч
Балтика
Армавир
Факел
Сибирь
Зенит-2
Тюмень
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Сочи 36 67
2 Тамбов 35 67
3 Томь 36 60
4 Нижний Новгород 36 59
5 Шинник 36 56
6 Авангард 35 55
7 Чертаново 36 55
8 СКА-Хабаровск 36 55
9 Ротор 36 50
10 Краснодар-2 35 48
11 Химки 35 47
12 Спартак-2 36 45
13 Мордовия 36 44
14 Луч 36 44
15 Балтика 36 41
16 Армавир 36 40
17 Факел 36 40
18 Сибирь 36 33
19 Зенит-2 36 25
20 Тюмень 36 24(-6)
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"Тамбов" потерпел поражение в гостевом матче ФНЛ с "Химками"

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги "Химки" принимали "Тамбов".

ФНЛ

36 тур

"Химки" – "Тамбов" 2:0

Голы: Корян, 15, 68

"Химки": Хомич (Исупов, 46), Смирнов, Данилкин, Тихий, Димидко, Евсеев (Ланин, 56), Корян, Кухарчук, Нетфуллин, Рязанцев, Барков

"Тамбов": Шелия, Овсиенко, Чистяков, Мищенко, Горбатюк, Хосонов (Мамтов, 46), Килин (Муйва, 59), Кашчелан, Клёнкин, Чуперка, Аппаев

Предупреждения:Барков, 45+1, Овсиенко, 53
Теги: Тамбов Химки
Сегодня, 16:02
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