Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Сочи
|36
|67
|2
|Тамбов
|35
|67
|3
|Томь
|36
|60
|4
|Нижний Новгород
|36
|59
|5
|Шинник
|36
|56
|6
|Авангард
|35
|55
|7
|Чертаново
|36
|55
|8
|СКА-Хабаровск
|36
|55
|9
|Ротор
|36
|50
|10
|Краснодар-2
|35
|48
|11
|Химки
|35
|47
|12
|Спартак-2
|36
|45
|13
|Мордовия
|36
|44
|14
|Луч
|36
|44
|15
|Балтика
|36
|41
|16
|Армавир
|36
|40
|17
|Факел
|36
|40
|18
|Сибирь
|36
|33
|19
|Зенит-2
|36
|25
|20
|Тюмень
|36
|24(-6)
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"Тамбов" потерпел поражение в гостевом матче ФНЛ с "Химками"
В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги "Химки" принимали "Тамбов".
ФНЛ
36 тур
"Химки" – "Тамбов" 2:0
Голы: Корян, 15, 68
"Химки": Хомич (Исупов, 46), Смирнов, Данилкин, Тихий, Димидко, Евсеев (Ланин, 56), Корян, Кухарчук, Нетфуллин, Рязанцев, Барков
"Тамбов": Шелия, Овсиенко, Чистяков, Мищенко, Горбатюк, Хосонов (Мамтов, 46), Килин (Муйва, 59), Кашчелан, Клёнкин, Чуперка, Аппаев
Предупреждения:Барков, 45+1, Овсиенко, 53
ФНЛ
36 тур
"Химки" – "Тамбов" 2:0
Голы: Корян, 15, 68
"Химки": Хомич (Исупов, 46), Смирнов, Данилкин, Тихий, Димидко, Евсеев (Ланин, 56), Корян, Кухарчук, Нетфуллин, Рязанцев, Барков
"Тамбов": Шелия, Овсиенко, Чистяков, Мищенко, Горбатюк, Хосонов (Мамтов, 46), Килин (Муйва, 59), Кашчелан, Клёнкин, Чуперка, Аппаев
Предупреждения:Барков, 45+1, Овсиенко, 53
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