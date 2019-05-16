Россия ФНЛ 2018/19 
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Сочи
Тамбов
Томь
Нижний Новгород
Авангард
Шинник
Чертаново
СКА-Хабаровск
Химки
Ротор
Краснодар-2
Спартак-2
Мордовия
Луч
Балтика
Армавир
Факел
Сибирь
Зенит-2
Тюмень
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19
# Команда И О
1 Сочи 36 67
2 Тамбов 36 67
3 Томь 36 60
4 Нижний Новгород 36 59
5 Авангард 36 56
6 Шинник 36 56
7 Чертаново 36 55
8 СКА-Хабаровск 36 55
9 Химки 36 50
10 Ротор 36 50
11 Краснодар-2 36 49
12 Спартак-2 36 45
13 Мордовия 36 44
14 Луч 36 44
15 Балтика 36 41
16 Армавир 36 40
17 Факел 36 40
18 Сибирь 36 33
19 Зенит-2 36 25
20 Тюмень 36 24(-6)
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Новости партнеров

"Черноморец" начал внутреннее расследование после обвинения в сдаче матча

"Черноморец" выступил с заявлением по поводу обвинений в неспортивном характере матча 27-го тура ПФЛ Группы "Юг" против "Чайки" (1:3).

"Чайка" с 61 очком лидирует в Группе "ЮГ" ПФЛ после 25 игр. Первая строчка позволяет со следующего сезона выступать в ФНЛ.

"ОАО ФК "Черноморец" принял решение провести внутреннее расследование. Считаем, что намеки генерального директора ФК "Урожай" Дмитрия Градиленко, прямые обвинения неизвестного источника из ПФЛ, слова которого приводит издание "Спорт день за днем" являются ничем иным, как желанием опорочить имя нашего футбольного клуба. ФК "Урожай" ведет какую-то свою игру, вовлекая в нее наш клуб. ФК "Черноморец" никогда не участвовал в сомнительных матчах и не позволит себе это сделать когда-либо. Мы приветствуем обращение президента РФС Александра Валерьевича Дюкова в МВД, чтобы правоохранительные органы провели свое расследование и готовы к сотрудничеству со следствием. Спорт должен быть честным. В тоже время хотелось, чтобы до решения судебных инстанций честное имя нашего клуба не маралось в различных высказываниях официальных лиц, и соблюдалась презумпция невиновности. Мы все живем в правовом государстве и ФК "Черноморец" оставляет за собой право обратиться в соответствующие органы с жалобой на клевету в адрес нашего клуба", – написано в заявлении клуба на сайте "Черноморца".
Теги: Черноморец
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#1  Артём Юдин   (Сегодня, 17:34)
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog
Регистрация: 16.05.2019 [жалоба]
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