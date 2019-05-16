"Черноморец" начал внутреннее расследование после обвинения в сдаче матча

Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Сочи
|36
|67
|2
|Тамбов
|36
|67
|3
|Томь
|36
|60
|4
|Нижний Новгород
|36
|59
|5
|Авангард
|36
|56
|6
|Шинник
|36
|56
|7
|Чертаново
|36
|55
|8
|СКА-Хабаровск
|36
|55
|9
|Химки
|36
|50
|10
|Ротор
|36
|50
|11
|Краснодар-2
|36
|49
|12
|Спартак-2
|36
|45
|13
|Мордовия
|36
|44
|14
|Луч
|36
|44
|15
|Балтика
|36
|41
|16
|Армавир
|36
|40
|17
|Факел
|36
|40
|18
|Сибирь
|36
|33
|19
|Зенит-2
|36
|25
|20
|Тюмень
|36
|24(-6)
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:07
Фанату, зажегшему файер на матче "Зенит" - ЦСКА, запретили год посещать спортивные мероприятия (5)
Фанату, зажегшему файер на матче "Зенит" - ЦСКА, запретили год посещать спортивные мероприятия (5)
16:49
КДК РФС в понедельник вынесет решение по вопросу отмены красной карточки игрока "Урала" Бикфалви (2)
КДК РФС в понедельник вынесет решение по вопросу отмены красной карточки игрока "Урала" Бикфалви (2)
13:15
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе (2)
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе (2)
12:37
Веллитон стал чемпионом ОАЭ (5)
Веллитон стал чемпионом ОАЭ (5)
08:54
Василий Уткин - о финале ЛЕ в Баку: не можешь обеспечить нормальное проведение - не претендуй (5)
Василий Уткин - о финале ЛЕ в Баку: не можешь обеспечить нормальное проведение - не претендуй (5)
08:22
"Фенербахче" интересуется Зе Луишем (8)
"Фенербахче" интересуется Зе Луишем (8)
06:10
Симоне Индзаги: сказал игрокам "Лацио", что порой выходящие на замену важнее тех, кто играет в старте (1)
Симоне Индзаги: сказал игрокам "Лацио", что порой выходящие на замену важнее тех, кто играет в старте (1)
05:07
Жозе Моуринью: не представляю, что почувствует Клопп, если проиграет третий финал Лиги чемпионов (1)
Жозе Моуринью: не представляю, что почувствует Клопп, если проиграет третий финал Лиги чемпионов (1)
"Черноморец" начал внутреннее расследование после обвинения в сдаче матча
"Черноморец" выступил с заявлением по поводу обвинений в неспортивном характере матча 27-го тура ПФЛ Группы "Юг" против "Чайки" (1:3).
"Чайка" с 61 очком лидирует в Группе "ЮГ" ПФЛ после 25 игр. Первая строчка позволяет со следующего сезона выступать в ФНЛ.
"ОАО ФК "Черноморец" принял решение провести внутреннее расследование. Считаем, что намеки генерального директора ФК "Урожай" Дмитрия Градиленко, прямые обвинения неизвестного источника из ПФЛ, слова которого приводит издание "Спорт день за днем" являются ничем иным, как желанием опорочить имя нашего футбольного клуба. ФК "Урожай" ведет какую-то свою игру, вовлекая в нее наш клуб. ФК "Черноморец" никогда не участвовал в сомнительных матчах и не позволит себе это сделать когда-либо. Мы приветствуем обращение президента РФС Александра Валерьевича Дюкова в МВД, чтобы правоохранительные органы провели свое расследование и готовы к сотрудничеству со следствием. Спорт должен быть честным. В тоже время хотелось, чтобы до решения судебных инстанций честное имя нашего клуба не маралось в различных высказываниях официальных лиц, и соблюдалась презумпция невиновности. Мы все живем в правовом государстве и ФК "Черноморец" оставляет за собой право обратиться в соответствующие органы с жалобой на клевету в адрес нашего клуба", – написано в заявлении клуба на сайте "Черноморца".
"Чайка" с 61 очком лидирует в Группе "ЮГ" ПФЛ после 25 игр. Первая строчка позволяет со следующего сезона выступать в ФНЛ.
"ОАО ФК "Черноморец" принял решение провести внутреннее расследование. Считаем, что намеки генерального директора ФК "Урожай" Дмитрия Градиленко, прямые обвинения неизвестного источника из ПФЛ, слова которого приводит издание "Спорт день за днем" являются ничем иным, как желанием опорочить имя нашего футбольного клуба. ФК "Урожай" ведет какую-то свою игру, вовлекая в нее наш клуб. ФК "Черноморец" никогда не участвовал в сомнительных матчах и не позволит себе это сделать когда-либо. Мы приветствуем обращение президента РФС Александра Валерьевича Дюкова в МВД, чтобы правоохранительные органы провели свое расследование и готовы к сотрудничеству со следствием. Спорт должен быть честным. В тоже время хотелось, чтобы до решения судебных инстанций честное имя нашего клуба не маралось в различных высказываниях официальных лиц, и соблюдалась презумпция невиновности. Мы все живем в правовом государстве и ФК "Черноморец" оставляет за собой право обратиться в соответствующие органы с жалобой на клевету в адрес нашего клуба", – написано в заявлении клуба на сайте "Черноморца".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.