"Сочи" готов предложить Денисову 800 тысяч евро в год

"Сочи" готов предложить полузащитнику "Локомотива" Игорю Денисову однолетний контракт с возможностью продления еще на сезон, предполагающий зарплату в размере 800 тысяч евро в год (при этом с бонусами сумма может возрасти до 1,1 миллиона евро).В декабре прошлого года Денисов продлил контракт с "Локомотивом". Соглашение рассчитано до завершения сезона-2019/20. Зарплата - 1,5 миллиона евро в год. Однако во второй части сезона-2018/19 полузащитник перестал попадать в заявку команды. Вероятно, контракт между 35-летним Денисовым и "Локомотивом" будет расторгнут.