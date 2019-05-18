"Сочи" готов предложить Денисову 800 тысяч евро в год

"Сочи" готов предложить полузащитнику "Локомотива" Игорю Денисову однолетний контракт с возможностью продления еще на сезон, предполагающий зарплату в размере 800 тысяч евро в год (при этом с бонусами сумма может возрасти до 1,1 миллиона евро).

В декабре прошлого года Денисов продлил контракт с "Локомотивом". Соглашение рассчитано до завершения сезона-2019/20. Зарплата - 1,5 миллиона евро в год. Однако во второй части сезона-2018/19 полузащитник перестал попадать в заявку команды. Вероятно, контракт между 35-летним Денисовым и "Локомотивом" будет расторгнут.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Денисов Сочи Локомотив
Сегодня, 22:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама