Анонс 37-го тура ФНЛ

В воскресенье состоися предпоследний тур ФНЛ.анонсирует главные встречи последнего для недели.При Поддубском хабаровский СКА заметно прибавил. Играл эффективно, но пара промашек стоили много. Особенно в последнем туре с «Балтикой». Теперь шансы СКА на стыковые игры минимальны. Увеличить вероятность попадания в топ-4 можно только, если обыграть дома «Нижний Новгород». Нижегородцы в ближайшие два матча могут позволить себе один раз допустить ошибку, но не более. В гостях нижегородцы играют временами хорошо, поэтому решить все турнирные задачи можно уже в ближайшем туре.Где никогда нет проблем с нервотрепкой, так это в зоне выживания. Там на вакантные места в ПФЛ претендует ряд клубов. Среди них есть и «Луч». Дальневосточники набрали 44 очка, но этого по-прежнему мало для сохранения прописки в лиге. За два тура до конца турнира у «Луча» на хвосте висят целых три клуба. Один из них воронежский «Факел», который пожалует во Владивосток. Четыре тура подряд воронежцы сводят игры к ничейному исходу. Возможен подобный расклад и в этот раз. Последняя встреча на Дальнем Востоке в предыдущем сезоне завершилась именно так.Курский «Авангард» проводит третий матч за неделю. У курчан была игра в запасе с «Краснодаром», но набрать три очка там не вышло. Защитник «Авангарда» Гоцук заявил, что финансовое положение сейчас у клуба в порядке и там настроены попасть в стыки. Это дает небольшой оптимизм фанатам, хотя по результатам этого не скажешь. В предпоследнем туре предстоит встреча с немотивированной «Сибирью». При победе шансы на стыковые игры у «Авангарда» по-прежнему остаются.Не все помнят, но весной Александр Побегалов после серии поражений неожиданно ушел в отставку из «Шинника». Ярославцы провели один матч без него, руководство попросило тренера вернуться. И нынешний сезон выдался одним из самых успешных за последние годы для ярославцев. Шинник отстает от зоны стыков на три очка. В 37-ом туре нужно будет обыгрывать «Сочи». Южане уже обеспечили себе место в РПЛ и теперь просто стремятся оформить первое место в турнире.Удивительно, но в прошлом сезоне «Армавир» победил в зоне Юг, а «Краснодар-2» занял только третье место. В этом сезоне все сложилось иначе. Молодые дарования из Краснодара здорово провели первую часть сезона и расположились в середине турнирной таблицы. «Армавир» весь сезон пытается выбраться из зоны вылета. Сейчас для них пройдут две главные игры в сезоне. Заметно улучшить положение можно было дома с «Сибирью», но лисы неожиданно проиграли «Сибири». Сейчас же нужно набирать максимум очков с академией Краснодара, которой в турнире уже ничего не нужно.