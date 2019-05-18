Главный тренер "Спартака-2" оценил игру Гапонова в составе основной команды

Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов прокомментировал игру защитника Ильи Гапонова в составе основной команды.– Мне кажется, Гапонов и Мамин – фигуры равноценные. Возможно, на решение тренера повлиял тот факт, что Илья зимой больше сборов провел с основой.– Два последних матча "Спартак" выиграл, серьезных претензий к Гапонову нет. Это должно придать ему уверенности. Илья – парень адекватный, прекрасно понимает: чтоб закрепиться в стартовом составе, еще работать и работать. Конкуренты-то серьезные – Джикия, Жиго, Боккетти, Кутепов.