Главный тренер "Спартака-2" оценил игру Гапонова в составе основной команды

Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов прокомментировал игру защитника Ильи Гапонова в составе основной команды.

– Мне кажется, Гапонов и Мамин – фигуры равноценные. Возможно, на решение тренера повлиял тот факт, что Илья зимой больше сборов провел с основой.

– Ну и как вам его дебют?

– Два последних матча "Спартак" выиграл, серьезных претензий к Гапонову нет. Это должно придать ему уверенности. Илья – парень адекватный, прекрасно понимает: чтоб закрепиться в стартовом составе, еще работать и работать. Конкуренты-то серьезные – Джикия, Жиго, Боккетти, Кутепов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гапонов Спартак-2
Сегодня, 10:32
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