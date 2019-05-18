"Армавир" в случае вылета не будет искать возможности сохранить прописку в ФНЛ

Акционер ФК "Армавир" Джеван Челоянц заявил, что в случае вылета из ФНЛ он не будет пытаться сохранить прописку в турнире за счет отказа от повышения в классе клубов ПФЛ.— Пока мы находимся в зоне вылета, но отстаем всего лишь на одно очко от 15-го места. Мы будем бороться до последнего и приложим все усилия, чтобы остаться в ФНЛ.— Это не наш случай. Наш клуб руководствуется только и исключительно спортивными принципами игры и соревнований. Если после 38 туров мы будем в зоне вылета — значит следующий сезон мы проведем в ПФЛ. По другому и быть не может. Мы должны уважать правила, всех участников турниров РФС и конечно болельщиков.