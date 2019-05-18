"Армавир" в случае вылета не будет искать возможности сохранить прописку в ФНЛ

Акционер ФК "Армавир" Джеван Челоянц заявил, что в случае вылета из ФНЛ он не будет пытаться сохранить прописку в турнире за счет отказа от повышения в классе клубов ПФЛ.

— Джеван Крикорович, как обстоят дела у "Армавира" в преддверии двух последних матчей в ФНЛ?

— Пока мы находимся в зоне вылета, но отстаем всего лишь на одно очко от 15-го места. Мы будем бороться до последнего и приложим все усилия, чтобы остаться в ФНЛ.

— При этом в последние годы наметилась тенденция, когда, даже закончив чемпионат в зоне вылета, клубы оставались в ФНЛ и на следующий сезон. Так, например, бывали случаи, когда вообще ни одна команда не покидала ФНЛ по итогам сезона.

— Это не наш случай. Наш клуб руководствуется только и исключительно спортивными принципами игры и соревнований. Если после 38 туров мы будем в зоне вылета — значит следующий сезон мы проведем в ПФЛ. По другому и быть не может. Мы должны уважать правила, всех участников турниров РФС и конечно болельщиков.

Sport24
Теги: Армавир Челоянц
Сегодня, 14:37
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