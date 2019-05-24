"Чайка" вышла в ФНЛ
Сыграв вничью с "Легионом", "Урожай" лишил себя шансов догнать "Чайку" в турнирной таблице зоны "Юг" ПФЛ. Таким образом, "Чайка" гарантировала себе место в ФНЛ на следующий сезон, став победителем зоны "Юг".
Правда, расследование насчёт договорного характера матча "Чайка" - "Енисей" ещё не закончено. В случае санкций, возможно, "Урожай" отправится в ФНЛ вместо "Чайки"
Мощное начало Дюкова. РФС впервые дал ход расследованию странного матча
Даааааа! pic.twitter.com/7UlWBCjTGv— ФК «Чайка» (@chaykafc) May 24, 2019
Правда, расследование насчёт договорного характера матча "Чайка" - "Енисей" ещё не закончено. В случае санкций, возможно, "Урожай" отправится в ФНЛ вместо "Чайки"
Мощное начало Дюкова. РФС впервые дал ход расследованию странного матча