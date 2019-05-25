Гендиректор "Балтики": 1 процент из 100, что нам придётся играть в ПФЛ

Генеральный директор калининградской "Балтики" Тажутдин Качукаев сказал, что клуб, скорее всего, останется в ФНЛ, несмотря на вылет в ПФЛ.

"Мы не забили нужные нам мячи, а "Тюмень" забила. Была честная игра, правила которой мы всегда соблюдаем. Приходя в "Балтику" в декабре, я сказал, что мы будем играть по спортивному принципу и добиваться максимально возможных результатов. Заняли 16-е место, "Армавир" нас обошёл в честной борьбе.

Но мы не опускаем руки. Есть порядка двух недель для определения команд, которые из ПФЛ не выходят в ФНЛ по финансовым критериям и отсутствию необходимого стадиона. Там и "Восток", и "Запад" — проблемные зоны, и "Анжи" не будет участвовать в турнире. Крайне маловероятно, что нам придётся играть в ПФЛ, это 1 процент из 100. Минимум два места будет, но мы на это не рассчитывали и даже не думали об этом.

В случае вылета в ПФЛ бюджет клуба будет сокращён в 2-2,5 раза. Будет перестройка всей команды. Решение по тренерскому штабу примет губернатор. В течение следующей недели у нас с ним будет встреча по тренерам и руководству клуба, ведь у нас были полугодовые контракты с продлением на четыре года в случае сохранения прописки по спортивному принципу. Всё на усмотрение губернатора и его аппарата. Мы не снимаем с себя ответственности и держим удар", - цитирует Качукаева "Чемпионат.сом".
Теги: Балтика
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