"Чертаново" опубликовало видео обращения главного тренера в раздевалке после победы над "Ротором"

? Приоткрываем завесу и делимся корпоративным видео. У вас есть возможность заглянуть в раздевалку и послушать главного тренера #Чертаново Игоря Осинькина после победного матча заключительного тура против @RotorOfficialhttps://t.co/CAG9sqISoi — ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) May 26, 2019

"Чертаново" обыграло "Ротор" (2:1) в матче заключительного, 38-го тура Олимп-Первенства ФНЛ.После завершения игры официальный твиттер клуба опубликовал видео того, как в раздевалке главный тренер Игорь Осинькин обратился к команде.