"Чертаново" опубликовало видео обращения главного тренера в раздевалке после победы над "Ротором"

"Чертаново" обыграло "Ротор" (2:1) в матче заключительного, 38-го тура Олимп-Первенства ФНЛ.

После завершения игры официальный твиттер клуба опубликовал видео того, как в раздевалке главный тренер Игорь Осинькин обратился к команде.

Теги: Чертаново Ротор
Сегодня, 10:24
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