"Химки" ставят задачу выйти в РПЛ

По итогам сезона-2019/20 "Химки" намерены добиться повышения в классе.В завершившемся первенстве ФНЛ клуб из ближнего Подмосковья, где по ходу чемпионата Андрей Талалаев сменил на посту главного тренера Игоря Шалимова, финишировал на 9-м месте. По нашим данным, бюджет команды позволяет рассчитывать на решение задачи по выходу в премьер-лигу.