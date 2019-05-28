"Химки" ставят задачу выйти в РПЛ

По итогам сезона-2019/20 "Химки" намерены добиться повышения в классе.

В завершившемся первенстве ФНЛ клуб из ближнего Подмосковья, где по ходу чемпионата Андрей Талалаев сменил на посту главного тренера Игоря Шалимова, финишировал на 9-м месте. По нашим данным, бюджет команды позволяет рассчитывать на решение задачи по выходу в премьер-лигу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Химки
Сегодня, 22:44
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