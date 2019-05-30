Президент "Чайки": инцидент с "Урожаем" омрачил радость, это просто безобразие

Президент "Чайки" Андрей Чайка высказался о недавнем скандале, в ходе которого представители «Урожая» выразили сомнения в спортивном характере матча команды с "Черноморцем" в 27-м туре ПФЛ.

"Думаю, что инцидент с "Урожаем" омрачил радость от победы. Это просто безобразие. Похоже, у представителей "Урожая", которые ещё в начале сезона заявляли, что никто не помешает им выиграть ПФЛ, случилась лёгкая агония. Я считаю такое поведение недостойным – надо уметь проигрывать. Нельзя бросаться подобными обвинениями. У профессионалов должно быть уважение к другим соперникам. Хотя, если бы мы заняли, допустим, второе или третье место, нас однозначно это не коснулось бы.

Обвинения со стороны гендиректора "Урожая" Дмитрия Градиленко? Я совершенно не обращаю внимания на высказывания в соцсетях. Для себя я сделал вывод, что он человек, который не умеет управлять своими эмоциями. И до, и после скандала мы с ними не общались. Сейчас идёт расследование по обвинению. Мы должны пройти этот этап и двигаться вперёд", - цитирует Чайку "Чемпионат".
Теги: Чайка Урожай
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