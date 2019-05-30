Президент "Чайки": я не дорос до уровня Галицкого, мне ещё пахать и пахать

Президент "Чайки" Андрей Чайка рассказал об отношении к владельцу "Краснодара" Сергею Галицкому.

"Мы с ним не общаемся. Виделись всего лишь два раза на наших матчах. Но я знаком со многими людьми, которые работают в его команде. "Краснодар" – это яркий пример того, как в непростых условиях выстраивается правильная система футбольного клуба. Мне нравится политика Галицкого.

Что обсуждали? Он сказал мне: "Село – это хорошо, но до определённого момента. Если хочешь расти дальше, тебе нужно понимать, что клуб должен быть в городе". Видно, что он болеет футболом. Во время просмотра матча на стадионе Галицкий ещё и по IPad следит за несколькими играми. Пытается анализировать. Это круто!

Я не дорос до уровня Галицкого. Мне ещё пахать и пахать. Сейчас я с удовольствием занимаюсь бизнесом и продолжу им заниматься. Если мне что-то станет мешать, от чего-то откажусь однозначно. Скорее всего, выбор сделаю в пользу чего-то нового", - цитирует Чайку "Чемпионат.сом".
Теги: Чайка Галицкий
Вчера, 23:15
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