Президент "Чайки": я не дорос до уровня Галицкого, мне ещё пахать и пахать
Президент "Чайки" Андрей Чайка рассказал об отношении к владельцу "Краснодара" Сергею Галицкому.
"Мы с ним не общаемся. Виделись всего лишь два раза на наших матчах. Но я знаком со многими людьми, которые работают в его команде. "Краснодар" – это яркий пример того, как в непростых условиях выстраивается правильная система футбольного клуба. Мне нравится политика Галицкого.
Что обсуждали? Он сказал мне: "Село – это хорошо, но до определённого момента. Если хочешь расти дальше, тебе нужно понимать, что клуб должен быть в городе". Видно, что он болеет футболом. Во время просмотра матча на стадионе Галицкий ещё и по IPad следит за несколькими играми. Пытается анализировать. Это круто!
Я не дорос до уровня Галицкого. Мне ещё пахать и пахать. Сейчас я с удовольствием занимаюсь бизнесом и продолжу им заниматься. Если мне что-то станет мешать, от чего-то откажусь однозначно. Скорее всего, выбор сделаю в пользу чего-то нового", - цитирует Чайку "Чемпионат.сом".
"Мы с ним не общаемся. Виделись всего лишь два раза на наших матчах. Но я знаком со многими людьми, которые работают в его команде. "Краснодар" – это яркий пример того, как в непростых условиях выстраивается правильная система футбольного клуба. Мне нравится политика Галицкого.
Что обсуждали? Он сказал мне: "Село – это хорошо, но до определённого момента. Если хочешь расти дальше, тебе нужно понимать, что клуб должен быть в городе". Видно, что он болеет футболом. Во время просмотра матча на стадионе Галицкий ещё и по IPad следит за несколькими играми. Пытается анализировать. Это круто!
Я не дорос до уровня Галицкого. Мне ещё пахать и пахать. Сейчас я с удовольствием занимаюсь бизнесом и продолжу им заниматься. Если мне что-то станет мешать, от чего-то откажусь однозначно. Скорее всего, выбор сделаю в пользу чего-то нового", - цитирует Чайку "Чемпионат.сом".