"Урожай" подавал заявку на лицензию для ФНЛ, она отклонена
Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что краснодарский "Урожай" еще не подавал заявку на прохождение процедуры лицензирования для участия в ПФЛ.
Клуб пока пытался получить только лицензию, дающую возможность выступать в первенстве Олимп-ФНЛ, однако с первой попытки ему это не удалось.
""Урожай" подавал заявку на лицензирование в ФНЛ. Комиссия отказала клубу в выдаче лицензии, апелляцию на это решение никто не подавал. У "Урожая" есть возможность пройти процедуру лицензирования для ПФЛ до середины июня, но заявки от клуба пока что нет", - цитирует Летина "Спорт-Экспресс".
Клуб пока пытался получить только лицензию, дающую возможность выступать в первенстве Олимп-ФНЛ, однако с первой попытки ему это не удалось.
""Урожай" подавал заявку на лицензирование в ФНЛ. Комиссия отказала клубу в выдаче лицензии, апелляцию на это решение никто не подавал. У "Урожая" есть возможность пройти процедуру лицензирования для ПФЛ до середины июня, но заявки от клуба пока что нет", - цитирует Летина "Спорт-Экспресс".