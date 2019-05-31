"Урожай" подавал заявку на лицензию для ФНЛ, она отклонена

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что краснодарский "Урожай" еще не подавал заявку на прохождение процедуры лицензирования для участия в ПФЛ.

Клуб пока пытался получить только лицензию, дающую возможность выступать в первенстве Олимп-ФНЛ, однако с первой попытки ему это не удалось.

""Урожай" подавал заявку на лицензирование в ФНЛ. Комиссия отказала клубу в выдаче лицензии, апелляцию на это решение никто не подавал. У "Урожая" есть возможность пройти процедуру лицензирования для ПФЛ до середины июня, но заявки от клуба пока что нет", - цитирует Летина "Спорт-Экспресс".
Теги: Урожай
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