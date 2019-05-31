Денис Бушуев возглавит "Торпедо"

Главный тренер московского "Торпедо" Игорь Колыванов не будет продолжать работу с командой.

Команду возглавит с большой долей вероятност Денис Бушуев, сообщает "Чемпионат.сом".

Напомним, что "Торпедо" под руководством Колыванова гарантировало себе первое место во втором дивизионе в зоне "Центр" и завоевало путёвку в Футбольную Национальную Лигу.

В 2018 году Бушуев работал ассистентом главного тренера юношеской сборной России Александра Кержакова.
Теги: Бушуев Торпедо
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