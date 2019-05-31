Денис Бушуев возглавит "Торпедо"
Главный тренер московского "Торпедо" Игорь Колыванов не будет продолжать работу с командой.
Команду возглавит с большой долей вероятност Денис Бушуев, сообщает "Чемпионат.сом".
Напомним, что "Торпедо" под руководством Колыванова гарантировало себе первое место во втором дивизионе в зоне "Центр" и завоевало путёвку в Футбольную Национальную Лигу.
В 2018 году Бушуев работал ассистентом главного тренера юношеской сборной России Александра Кержакова.
Команду возглавит с большой долей вероятност Денис Бушуев, сообщает "Чемпионат.сом".
Напомним, что "Торпедо" под руководством Колыванова гарантировало себе первое место во втором дивизионе в зоне "Центр" и завоевало путёвку в Футбольную Национальную Лигу.
В 2018 году Бушуев работал ассистентом главного тренера юношеской сборной России Александра Кержакова.