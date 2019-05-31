"Текстильщик" может начать сезон ФНЛ на стадионе академии "Спартака"

Ивановский "Текстильщик" может начать сезон Футбольной национальной лиги на стадионе академии "Спартака" имени Черенкова в Москве, сообщил гендиректор клуба Юрий Ермаков.

30 мая "Текстильщик", ставший победителем зоны "Запад" первенства ПФЛ, получил лицензию РФС, по которой команда может в следующем сезоне выступать в ФНЛ. Однако домашний стадион клуба не соответствует критериям лиги. Комиссия ФНЛ рекомендовала довести арену до нужного уровня.

"Пытаемся успеть решить все проблемы, например, с безопасностью. Плюс хотим заменить табло и много других деталей. Губернатор принял решение выделить средства на устранение всех недостатков. Откуда будут эти деньги, я не знаю. Возможно, из регионального бюджета. На всякий случай мы заявили еще стадион в академии «Спартака». Если не успеем доделать свою арену, начнем сезон в Москве", - цитирует Ермакова "РБ".
Теги: Спартак
Вчера, 23:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама