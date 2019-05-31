"Текстильщик" может начать сезон ФНЛ на стадионе академии "Спартака"
Ивановский "Текстильщик" может начать сезон Футбольной национальной лиги на стадионе академии "Спартака" имени Черенкова в Москве, сообщил гендиректор клуба Юрий Ермаков.
30 мая "Текстильщик", ставший победителем зоны "Запад" первенства ПФЛ, получил лицензию РФС, по которой команда может в следующем сезоне выступать в ФНЛ. Однако домашний стадион клуба не соответствует критериям лиги. Комиссия ФНЛ рекомендовала довести арену до нужного уровня.
"Пытаемся успеть решить все проблемы, например, с безопасностью. Плюс хотим заменить табло и много других деталей. Губернатор принял решение выделить средства на устранение всех недостатков. Откуда будут эти деньги, я не знаю. Возможно, из регионального бюджета. На всякий случай мы заявили еще стадион в академии «Спартака». Если не успеем доделать свою арену, начнем сезон в Москве", - цитирует Ермакова "РБ".
30 мая "Текстильщик", ставший победителем зоны "Запад" первенства ПФЛ, получил лицензию РФС, по которой команда может в следующем сезоне выступать в ФНЛ. Однако домашний стадион клуба не соответствует критериям лиги. Комиссия ФНЛ рекомендовала довести арену до нужного уровня.
"Пытаемся успеть решить все проблемы, например, с безопасностью. Плюс хотим заменить табло и много других деталей. Губернатор принял решение выделить средства на устранение всех недостатков. Откуда будут эти деньги, я не знаю. Возможно, из регионального бюджета. На всякий случай мы заявили еще стадион в академии «Спартака». Если не успеем доделать свою арену, начнем сезон в Москве", - цитирует Ермакова "РБ".