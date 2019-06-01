"Севастополь" стал чемпионом крымской Премьер-лиги во второй раз в истории, сообщает официальный сайт клуба."Севастополь", набрав 52 очка, занял первое место в турнирной таблице крымского чемпионата. На втором месте - "ТСК-Таврия" (50), бронзовый призёром стала "Крымтеплица" (49).