"Севастополь" стал чемпионом крымской Премьер-лиги

"Севастополь" стал чемпионом крымской Премьер-лиги во второй раз в истории, сообщает официальный сайт клуба.

"Севастополь", набрав 52 очка, занял первое место в турнирной таблице крымского чемпионата. На втором месте - "ТСК-Таврия" (50), бронзовый призёром стала "Крымтеплица" (49).
Теги: Севастополь
Сегодня, 22:15
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