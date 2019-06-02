Игорь Ефремов: "Нижний Новгород" и "Томь" достойно выглядели в стыковых матчах
"Нижний Новгород" и томская "Томь", представляющие Футбольную национальную лигу (ФНЛ), достойно выглядели в стыковых матчах против клубов Российской премьер-лиги, заявил президент ФНЛ Игорь Ефремов.
"Нижний Новгород", занявший в первенстве ФНЛ четвертое место, по сумме двух матчей за право играть в РПЛ в сезоне-2019/20 уступил самарским "Крыльям Советов". Томская "Томь" (3-е место в ФНЛ) не смогла пройти "Уфу".
"Нижний Новгород" и "Томь" выглядели достойно. Они одержали победы в ответных играх, но этого им не хватило для выхода в премьер-лигу. Думаю, что "Крылья Советов" и "Уфа" очень счастливы, что итоговый результат сложился в их пользу. Сегодня я находился в Томске и смотрел матч "Томи" и "Уфы". Встреча проходила под диктовку хозяев, в концовке у них были полумоменты", - цитирует Ефремова РИА Новости.
"Нижний Новгород", занявший в первенстве ФНЛ четвертое место, по сумме двух матчей за право играть в РПЛ в сезоне-2019/20 уступил самарским "Крыльям Советов". Томская "Томь" (3-е место в ФНЛ) не смогла пройти "Уфу".
"Нижний Новгород" и "Томь" выглядели достойно. Они одержали победы в ответных играх, но этого им не хватило для выхода в премьер-лигу. Думаю, что "Крылья Советов" и "Уфа" очень счастливы, что итоговый результат сложился в их пользу. Сегодня я находился в Томске и смотрел матч "Томи" и "Уфы". Встреча проходила под диктовку хозяев, в концовке у них были полумоменты", - цитирует Ефремова РИА Новости.